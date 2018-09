Esély a nőknek Csongrádon - tanácsadással és szemléletformálással segítenek

Bár alapvetően a hölgyeknek készült a projekt, és a nők a célcsoport, de mivel a térségre jellemző, hogy nagyon sok a gyermekét egyedül nevelő édesapa is, ezért őket is szeretnék támogatni. Számukra is szeretnének egy olyan biztos pontot jelenteni, ahová bármikor fordulhatnak tanácsért, illetve részt vehetnek a tréningeken.