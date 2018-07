Évente 100 millió növényt ad el Közép-Európa legnagyobb palántanevelő telepe

A felgyői Palántanevelő Kft.-ben tartott sajtótájékoztatót a Vidékfejlesztési Pályázatokról Farkas Sándor és Juhász Tünde. Dobos Dániel (jobbról), a cég fejlesztésit terveiről beszélt. Fotó: Kovács Erika

– A Vidékfejlesztési Programban országosan mintegy 20 milliárd forint sorsáról született döntés, ebből több mint 2 milliárd forint érkezett Csongrád megyébe – jelentette be Juhász Tünde kormánymegbízott csütörtökön Felgyőn, a Grow Group Magyar-Holland Palántanevelő Kft.nél megrendezett sajtótájékoztatón, amin részt vett Farkas Sándor, az Agrárminisztérium államtitkára is.– A Grow Group Magyar-Holland Palántanevelő Kft. is forrást nyert uniós forrást, hogy fejleszthessék válllakozásukat, bővíthessék a kapacitásukat – emelte ki Juhász Tünde.A kormánymegbízott felhívta a gazdálkodók figyelmét, hogy vannak még nyitott pályázatok, pályázati források, kérte, éljenek a lehetőséggel. Dobos Dániel januárban vette át a stafétabotot, és az ügyvezetői feladatokat nyugdíjba vonuló édesapjától, Dobos Ferenctől. A sajtótájékoztatón a fiatal ügyvezető mutatta be a céget.– 1997-ben épült fel az első hektár üvegház holland és magyar közös tulajdonban. Azóta az egy hektárból a most megvalósuló beruházással együtt már 6 hektár üvegházunk van, ahol zöldségpalántát nevelünk. Hatalmas az igény. Magyarországról és a környező országokból fogadunk megrendeléseket – mondta Dobos Dániel.A cég több mint 300 millió forintot nyert a Vidékfejlesztési Programból. Bővítették a pótmegvilágítást, amit a télen már használtak is a paradicsompalánták nevelésénél. Jelenleg az üvegház bővítése zajlik. Az alapozást a jövő héten kezdik, ha az időjárás is engedi. A tervek szerint november 30-ra készül el a bővítés. Jövőre pedig új kiszolgáló csarnokot építenek.– Magyarországon a kertészet évszázadok óta meghatározó eleme az agráriumnak – hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Farkas Sándor, az agrártárca államtitkára. A felgyői kft. tagja a holland Grow Group cégcsoportnak, ami a világ több országában üzemeltet palántanevelő céget. A cégcsoport világviszonylatban 1,5 milliárd zöldségpalántát állít elő. A magyarországi kft. folyamatos fejlesztésekkel Közép-Kelet-Európa legnagyobb palántanevelőjévé vált. Magyarországra és a környező országokba évi 100 millió palántát értékesítenek. Növényeiket a legmodernebb technológiával állítják elő, a munka egész évben folyamatos. Farkas Sándor hangsúlyozta, a Vidékfejlesztési Programok a vidék megtartóképességét szolgálják. Kitért rá, Csongrád megyében alacsony a fiatal gazdák száma, 6 százalék alatti. Ennek okát egyelőre nem tudják, a jövőben feltárják. A kormány kiemelt figyelmet fordít a jövőjüket az agráriumban elképzelő fiatalok képzésére, továbbképzésére és támogatására.