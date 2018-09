Harminc éve hajtják

Hihetetlen, de ezt mind-mind papírból hajtogatták. A kezdők azért ne ezzel próbálkozzanak először. fotó: Majzik Attila

Origamizni bárki tud, még az is, aki egyébként azt gondolná, hogy nem. Csákót, hajót meg papírrepülőt mindenki hajtogatott már. Az efölötti szinteken készült szemkápráztató alkotásokat mutatta be Wogerné Sági Judit és Fábián Zsolt, a Magyar Origami Kör vezetői. Előadásukból kiderült, hatással volt egymásra az európai és a japán hajtogatás, például így kapott teret a pedagógiában is az origami.Az összetett művészeti műfaj nem áll meg a papírlapoknál, a divattervezők, építészek, dizájnerek is szívesen használják a hajtogatott formákat. 2007-ben például a kör pécsi tagjai speciális francia alapanyagból, vizes technikával hajtogattak papír estélyi ruhákat, de készítettek már tizenkét méter hosszú sárkányt is. Az origami nem a türelmetlen emberek sportja, a sárkány több hétig készült. A legtöbb kitartás azonban alighanem a jelenleg javítás alatt álló stegosaurushoz kellet, a dínó 18 ezer teatasakból, hat éven át készült.Hasonló technikával hajtogatták és illesztették össze a Csongrádon is látható malmot, teáskészletet és a Lánchidat is. Ezeket, illetve a többi izgalmas papíralkotást, azaz Az origami csodálatos világát október 2-áig láthatják a Tari László Múzeum nyitvatartási idejében.