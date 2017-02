Havi 20 millió engedményt kap Csongrád

A minimálbér-emelés három saját intézményben mintegy 20-20 millió forint többletköltséget eredményez idén – mutatott rá Csongrád polgármestere, a független Bedő Tamás a csütörtöki testületi ülésen. A grémium a város 2017-es költségvetését 3,5 milliárd forintos főösszeggel fogadta el. – Havi 20 millió kiadástól viszont megszabadulunk, mert az állam eltekint attól, hogy hozzájárulást fizessünk a KLIK fenntartásában lévő iskolák után – emelte ki Bartókné Vincze Zsuzsanna (Fidesz-KDNP).



– Ne akarjunk minden negatívumot az előző ciklus polgármesterére tolni! – ezt Gyovai Gáspár (Fidesz-KDNP) a jobbikos Laczkó Zsoltnak címezte, aki napirend előtt úgy fogalmazott: a szolgáltató Alföldvíz Zrt. mellett Kőrösi Tibor is tehet a rossz minőségű ivóvízről. A csongrádiak által hónapok óta kritizált helyzetről lapunk többször írt: a csapokból rossz ízű, zavaros folyadék jön. Az ellenzéki városatya szerint nem is lenne szabad pénzt kérni érte, illetve javasolta, hogy kezdjenek tárgyalásokat egy másik szolgáltatóval. Bedő Tamás nem zárkózott el az ötlettől. Kitért arra, hogy a vizes cég áprilisban kiköltözik a mostani telephelyről, amely így felszabadul, akár egy új szolgáltató is elfoglalhatja. Hozzátette azt is, hogy a napokban lezajlott vizsgálat nem mutatott ki a csongrádi ivóvízben olyat, ami nem felelne meg a szabványnak.