Kezdődik a KTN, beleszólt a Tisza a programba: Több mint százan neveztek a Körös-toroki strandbirkózásra

Önszondáztatás a kempingben



A KTN idején is bárkinek lesz lehetősége a kemping recepcióján ellenőrizni, hogy kiürült-e a szervezetéből az alkohol. Az „önszondáztatás" teljesen ingyenes. Az önkormányzat azért biztosítja ezt a lehetőséget a látogatóknak, hogy lehetőleg senki se üljön autóba ittasan.

Még 1990-ben, egy balatoni rendezvény után, a kempingben üldögélve pattant ki az ötlet, hogy „ezt mi is meg tudjuk csinálni", kell egy többnapos rendezvény a Tisza partjára is. Ami egy szerény körülmények között induló, turistákat is vonzó, de leginkább mégis a csongrádiaknak szóló, ízig-vérig amatőr rendezvény volt, mára a Dél-Alföld egyik leghangulatosabb, menő fesztiválja lett. Évről évre látványosabb és színesebb a program. Idén a koncertek és hajnalig tartó bulik mellett sport- és gyerekprogramok is várják a látogatókat, így a kisebbek és nagyobbak is válogathatnak a kikapcsolódási lehetőségek közül.A fesztivál kezdetét idén is a városon végigvonuló pónifogat jelzi, ami viszont újdonság, hogy a KTN egyre inkább nyit a sportprogramok felé. – A vendégek nagyon szeretik a helyszínt, a fiatalok összekötik a mozgást a bulizással, több napot töltenek nálunk. A szombat teljesen sportnap lesz, az országos strandbirkózó-bajnokságra több mint százan neveztek már – tudtuk meg Georgiádes Mártától, a családi és sportprogramok szervezőjétől. – Az időjárás és a vízállás sajnos nem kedvez nekünk, pedig ennek a sportnak pont a strand adja a varázsát. B-tervként homokot vitettünk a kemping mögötti füves területre, ott tudjuk megrendezni a birkózást. A dél-alföldi strandröplabda-bajnokság kétnaposra nőtte ki magát. Ezzel is kiszorultunk a partról, a homokos focipályán tartjuk meg, emiatt pedig a II. Rugbeach-kupa kerül máshova. A rögbi meglesz, de sajnos a beach hiányzik majd. Ez a program nagy valószínűséggel a Honvéd-üdülő mögött lesz. A változások a lábteniszbajnokságot nem érintik, az marad a tengópályán.A partra tervezett sportprogramok ellensége a vizes homok. Hatalmas előkészülettel jár a pályákat felrotálni, puhítani, porhanyósítani – vizes homokkal ezt nem lehet.Georgiádes Márta elmondta, a nappali programok teljesen ingyenesek, minden korosztály számára nyitottak. A gyerekprogramok péntek délután kezdődnek, a Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesületével közösen kézműveskedni lehet, lesz Körös-toroki hétpróba nyereményekért, népi játszótér, emellett kreatív foglalkozások is várják a kisebbeket. Szombaton a Csongrádi Egészségfejlesztési Iroda szűrésekkel, állapotfelmérésekkel áll a fesztiválozók rendelkezésére, de bemutatkozik a honvédség, a rendőrség és a mentőállomás is. A fesztiválozók láthatnak homokvárépítő versenyt, óriásbuborék-show-t, hastáncosokat és rúdtáncosokat.A színpadon pedig olyan ászok lépnek fel többek között, mint a Hősök, a Punnany Massif, a Brains, az Edda, Ganxsta Zolee és a Kartel, vagy a Rednex és a holland sztár-DJ, Burak Yeter. A KTN egyik utolsó látványossága a tűzijáték lesz vasárnap este tízkor.