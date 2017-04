Megvenné Csongrád a holtágat

A magánkézben lévő serházzugi szakaszon egy darabig nem lehetett sportolni , mert a tulajdonos a halászatra való tekintettel kért türelmet. Az, hogy ismét evezhetnek, nagyon fontos, hiszen nemsokára itt a versenyszezon, emelte ki az elnök.A holtág – amely az ezredfordulóig a városé volt – helyzete nem is egyszerű. Bár nem az önkormányzaté, egy egész sporttelep épült köré: rendezvényeknek ad helyet, teniszezők, evezősök, focisták látogatják naponta, a pályázatból épülő új sportcsarnokot is oda álmodta az önkormányzat. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy minél kevesebbszer kerüljön ehhez hasonlóan homokszem a gépezetbe. Erre a helyhatóság is keresi a megoldást, jelentette ki Bedő Tamás polgármester.– Akkoriban nem én voltam a város vezetője. Hallomásból tudom, hogy ugyan minden szabályosan zajlott, de tulajdonképpen egy nap alatt vásárolták meg a vízfelületet – idézte fel a közel két évtizede történteket. A város élhetett volna az elővásárlási jogával, Bedő már az előző ciklusában is amellett volt, hogy szeretné, ha a Serházzug az önkormányzathoz kerülne . Erről most sem tett le, jelentette ki a város vezetője.