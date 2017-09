Nem hivatalosan, de van csongrádi kutyás strand

Ha kijelölt kutyás strand egyelőre nincs is a csongrádi Körös-toroknál, nem mindenhol tiltja rendelet az ebek fürdetését. Ez egy interpellációra adott válaszból derült ki. Megírtuk: a helyiek szeretnék, ha a négylábú kedvenceik is bemehetnének a Tiszába (2017. szeptember 14.: Csongrádon a kutyák is strandolnának). A megyei kormányhivatal által kiadott fürdővízhasználati engedély június 1-jétől szeptember 30-áig érvényes, és a parti sétány mintegy 400 méteres szakaszát érinti. A kutyák fürdetése tehát csak itt és csak szezonban tilos – a torkolaton túli részen bármikor vízbe mehet a kutya.