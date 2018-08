Nem veszett el, mégis előkerült: a növények benőtték a csongrádi köztéri alkotásokat

Végre szabadon. A ráfutó növényzet alól került elő Tóth Béla szobrászművész alkotása. fotó: Majzik Attila

Tóth Béla szobrászművész hívta fel a figyelmet arra, hogy a futónövények beborítanak néhány köztéri szobrot Csongrádon. Gyovai Zsolt képviselővel végig is jártak számos alkotást, és arra jutottak, hogy több helyen is az ültetett zöld felület veszi el a szobrok lényegét, megfosztva a csongrádiakat és az idelátogató turistákat az alkotások teljes látványától. A képviselő lapunknak elmondta, a II. világháborús emlékművet kezdi ellepni a borostyán, a Kubikos szobor talapzatára is ráfutott a növényzet, a Fő utcai Szőke Tiszát pedig a tuják takarják el az arra járók tekintete elől.– Nem a zöld felület ellen vagyunk, de több teret kellene adni a szobroknak. A Városellátótól azt az ígéretet kaptuk, hogy fokozatosan haladnak majd az alkotások környékének rendbetételével – mondta Gyovai Zsolt.Dékány Laurától megtudtuk, a csongrádi Városellátó Intézmény folyamatosan dolgozik azon, hogy rendbe szedjék a túlburjánzó növényzetet. – A Hársfa utcai kereszttel elkészültünk, a Kubikos szobor és a II. világháborús emlékmű később kerül sorra. A Szőke Tisza szobor körüli tujával sajnos nem tudunk mit kezdeni, a növény sajátosságai miatt nem lehet úgy belenyúlni – magyarázta a város főkertésze. – A városi fák vadhajtásainak nyesése folyamatos, ahogy munkatársaink odaérnek egy érintett szoborhoz, annak is megszépítik a környezetét.