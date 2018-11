Öt ország diákjai fognak össze a túlsúly ellen - Fiatalok szállnak szembe az elhízással

Sok az elhízott fiatal Magyarországon. Ez ellen szeretnének tenni a csongrádi Batsányi János Gimnázium diákjai. Archív fotó: Frank Yvette

HEY – akár egy figyelemfelkeltő felkiáltás is lehetne a projekt neve, a Healthy European Youth, azaz az Egészséges Európai Ifjúság. És valóban nem árt felkelteni a figyelmet, hiszen mi magyarok vagyunk Európa „kövér embere", az egyik legelhízottabb nemzet. Ez is indokolja a csongrádi Batsányi János Gimnázium részvételét a nemzetközi projektben, amelynek a fő célkitűzése az egészségesebb táplálkozás népszerűsítése a fiatalok körében.A program célja, hogy a résztvevő országok fiataljai egymástól tanuljanak egészségesen élni és szabadidejüket hasznosan, sportosan eltölteni. A projekt első lépéseként a koordináló tanárok és szakemberek találkoztak az olaszországi San Severóban, ahol megtervezték a kétéves program következő lépéseit.A török, dán, spanyol, olasz és magyar együttműködésben ötfős csoportok, tizenkét és tizennégy év közötti gyerekek látogatnak majd el egymás országaiba, hogy együtt dolgozzanak azon, miként lehetne változtatni a fiatalok táplálkozási kultúráján.Az Erasmus+ programon belül a csongrádi Tari Tamás, mellette mint testnevelő, és a projektkapcsolat kiépítője, Kiss Attila intézményvezető vesz részt a projektben.Az intézményvezetőtől megtudtuk, tizenkilenc fős kerettel fognak dolgozni, de egyszerre csak öt diák utazik majd a workshopokra. – A program célja, hogy a gyerekek és mi, tanárok is tanuljunk egymástól. Emellett a diákok profitálhatnak a nyelvtanulásból, valamint lehetőségük nyílik összehasonlítani az iskolákat, a tanulási körülményeket is. A program alapvető eleme a helyes étkezés, a gyerekek igyekeznek majd egymás kultúrájából átemelni mindazt, ami hasznukra válhat akár a szabadidő hasznos eltöltése, akár az egészséges táplálkozás terén – beszélt a projekt előnyeiről Kiss Attila.A közös munka első lépése a résztvevő gyerekek kiválasztása után a projekt logójának megtervezése lesz. Minden iskola két tervet ad be, ezek közül majd közösen választják ki a legszimpatikusabbat, amelyet aztán a projekt végéig hivatalos logóként használnak majd.A következő év januárjában a spanyolok lesznek a házigazdák, majd szeptemberben Csongrádon találkoznak a fiatalok, októberben pedig Törökország lesz a következő állomás. 2020-ban, az együttműködés utolsó évében februárban Olaszországba utaznak a diákok, áprilisban pedig Dániában zárul a projekt.