Baji Balázs, Biros Péter és Cseh László a fitt, egészséges gyerekekért

Három élsportoló csatlakozott a mozgás örömét hirdető Európai Diáksport Napja eseményhez. A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) által szeptember 29-re szervezett iskolai sportnap Magyarországon tavaly már közel 1000 iskolában került megrendezésre, negyedmillió gyermek részvételével. A szervezők bíznak benne, hogy idén a résztvevő iskolák száma átlépi az ezret, és a gyerekek ismét rengeteg sport- és közösségi élménnyel gazdagodnak.Az Európai Diáksport Napja (ESSD®) arról szól, hogy a regisztrált iskolák diákjai egy szabadon választott tartalmú, legalább kétórás iskolai sportprogramon vesznek részt. Az egyetlen ajánlott programelem az adott évnek megfelelő, idén 2017 méter lefutása. A sportnap célja, hogy a gyerekek megtapasztalhassák a felszabadult, közös mozgás élményét.Az eseményhez a Decathlon is csatlakozott egy felajánlással: a szeptember 8-ig regisztráló iskolák közül egy kiválasztott intézménybe sporteszközökkel települ ki, hogy a gyerekek minél gazdagabb sportprogramok közül választhassanak. A már több mint 500 csatlakozó iskola közül végül a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnáziumra esett a választás, amely helyszínt így a Magyar Diáksport Szövetség kiemelt rendezvényként kezel.Az idei diáksport nap három kiemelt helyszínéhez élsportolók is csatlakoznak: Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és EB-ezüstérmes magyar gátfutó volt iskolájába, a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnáziumba tér vissza. Biros Péter személyében egy háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó látogat el Hevesre a Hevesi József Általános Iskolába, míg a négyszeres olimpiai ezüstérmes úszó Cseh László a budapesti Szent László Gimnáziumban sportol majd együtt a diákokkal. A budapesti rendezvényen részt vesz továbbá Navracsics Tibor, az Európai Unió kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa, valamint dr. Szabó Tünde, az EMMI sportért felelős államtitkára.- Én még csak most szálltam ki az iskolapadból, így mondhatom, hogy az eddig életemet a tanulás és a sport töltötte ki. Sokan hangoztatják, hogy mennyire nehéz a gimnáziumi, egyetemi éveket összeegyeztetni a rendszeres sportolással. Ez valóban igaz, nekem is járt lemondásokkal, de a sportnak és az egyetemi éveknek is rengeteg élményt és barátot köszönhetek, így mindenképpen megérte - nyilatkozta Baji Balázs.Biros Péter csak nemrégen hagyta el a medencét Egerben, és kezdte meg edzői pályafutását. Emellett kétszeres apukaként abba is belekóstolt már, hogyan lehet a gyerekek életébe beépíteni a rendszeres sportolást: - A mi családunkban egyértelmű volt, hogy a srácok sportolnak, ezt látták tőlem mióta megszülettek. Rengeteg energiájuk van, sokat ülnek az iskolában is, fontos, hogy minden nap mozogjanak, és remélem, ez később is így marad - mondta el az egriek példaképe.- Azért vállaltam el a felkérést és veszek részt az iskolai sportnapon, mert nekünk, ismert sportolóknak kiemelt feladatunk, hogy példát mutassunk az utánpótlásnak. Fontos, hogy minél több gyerekben felébresszük az igényt, a kíváncsiságot, hogy kipróbáljanak akár több sportágat, és találják meg azt, amiben sikeresek, amiben megtalálják az örömüket, a barátaikat. Remélem, ezen a napon is sokan kapnak majd ehhez kedvet - nyilatkozta Cseh Laci.Az MDSZ egy vloggerpályázatot is meghirdet a program kapcsán: arra ösztönzik a résztvevő fiatalokat, hogy dokumentálják, hogyan zajlik az Európai Diáksport Napja az iskolájukban, és készítsenek róla videoblogot az #ESSD és #BeActive hashtagek feltüntetésével. Az MDSZ szakmai zsűrije által legjobbnak ítélt pályamunkák készítői értékes Decathlon utalványokkal lesznek gazdagabbak. A pályázati felhívás elérhető, a részletes játékszabályzatolvasható, az Európai Diáksport Napjára pediglehet regisztrálni.