Egészségügyi kockázata lehet a nagy hidegnek

Egészségügyi kockázatokra - a szív- és vérkeringési, illetve a légúti megbetegedések fokozott veszélyére - hívta fel a figyelmet a szélsőséges hideg miatt csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A szervezet koppenhágai irodájának közleménye szerint a hideg még azokon a helyeken is egészségkárosító hatású lehet, ahol nem mérnek különösen alacsony hőmérsékleteket - emelte ki Jakab Zsuzsanna, a WHO európai regionális igazgatója.



Hidegben súlyosbodhatnak a már fennálló betegségek, valamint nagyobb a magas vérnyomás, az infarktus és az agyvérzés kockázata. Leginkább az idősek, a gyerekek, a hajléktalanok és a krónikus betegek vannak fokozott veszélynek kitéve. A WHO figyelmeztetésében felszólította a hideghullám által érintett országokat, hogy tegyenek lépéseket ezeknek a csoportoknak a védelme érdekében.