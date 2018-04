Ilyen lenne a jövő hipermarketje - Videó

Itthon is vannak olyan üzletek, ahol már komposztálható anyagból készült szatyrot vehetünk, vagy sokszor használható erős szatyrot szerezhetünk be. Attól viszont messze vagyunk, hogy az üzleteink abszolút ne állítsanak elő szemetet.



A legnagyobb európai városokban már jelen vannak ezek a fajta bevásárló központok. 100 km-es körzetből szerzik be a friss árut, hogy a szállítással se szennyezzék a környezetet. Nyilván itthon a déli gyümölcsökkel bajban lennénk, ellenben nem termelnénk szemetet. Gyakorlatilag semennyit.