Károsíthatja az immunrendszert az e-cigaretta

Az e-cigaretta belélegzett párája károsíthatja az immunrendszert - állapította meg egy új brit kutatás, amelyről a BBC News számolt be kedden.



A kutatók megállapították, hogy az e-cigarettázás az immunrendszert is veszélyeztetheti: gátolja az immunsejtek működését a tüdőben és fokozza a gyulladást. A tudósok óvatosságra intettek a széles körben elterjedt nézettel kapcsolatban, hogy az e-cigaretta használata biztonságos.



A brit közegészségügyi hivatal ugyanakkor továbbra is azt tanácsolja, hogy amennyiben valakinek a dohányzásról való leszokáshoz van szüksége az e-cigarettára, inkább használja azt, mintsem rágyújtson, mivel a dohányzás sokkal károsabb az egészségre.



Korábbi tanulmányok elsősorban az e-cigaretta folyadékának összetételére koncentráltak, amelyet az eszközt használók páraként szívnak be. A Birminghami Egyetem professzora, David Thickett által vezetett kísérleti kutatásban laboratóriumi körülmények között vizsgálták, hogy mi történik a pára hatására nyolc nem dohányzó ember tüdejéből vett szövetmintával.



Az eredmények szerint a pára gyulladást okozott a szövetekben és meggátolta a tüdőből a potenciálisan károsító szennyeződéseket, baktériumokat és allergéneket eltávolító sejtek működését. Mint hangsúlyozták, olyan hatásokkal is találkoztak, amelyek hasonlóak a megrögzött dohányosoknál és krónikus tüdőbetegeknél tapasztalhatókhoz.



A kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy a tanulmány laboratóriumi körülmények között zajlott és további kutatások szükségesek annak megállapítására, milyen hosszú távú hatásai lehetnek az e-cigaretta párájának az egészségre. A tüdőszövetekben végbement változásokat a kísérletben ugyanis 48 óra alatt tapasztalták.



Thickett leszögezte: miközben az e-cigaretta biztonságosabb a hagyományosnál, azért hosszú távon ugyancsak káros lehet, és a vele kapcsolatos kutatások még gyermekcipőben járnak.



A hagyományos cigaretták füstjében jóval több karcinogén található, mint az e-cigaretták párájában. A rákkockázat szempontjából az e-cigaretta biztonságosabb, de ha 20-30 évig szívja valaki ezt a párát, ami krónikus obstruktív légúti betegséget (COPD) okozhat, akkor ezt a kockázatot is alaposan meg kell vizsgálni - jelentette ki a professzor. Hozzáfűzte: személyesen nem gondolja, hogy az e-cigaretta károsabb lenne a hagyományosnál, de azt óvatosan kell kezelni, hogy olyan biztonságos lenne, ahogy el akarják hitetni.



Korábbi kutatások szerint az e-cigaretták a hagyományos cigarettáknál kevesebb rákkeltő anyagnak teszik ki fogyasztóikat, de nagy koncentrációban tartalmaznak mikroszemcséket és más mérgeket, amelyeket a szív- és keringési betegségekkel és nem daganatos tüdőbetegségekkel hoztak összefüggésbe. Ezeknek a betegségeknek a számlájára írható a dohányzás okozta halálozások több mint fele.