Késő, ha szomjasak vagyunk

Italrecept futáshoz



Adjunk fél liter vízhez 1-2 kanál mézet, illetve 1/8 teáskanál sót. És már el is készítettük a házi „izotóniás" italunkat. Ha szeretnénk egy kicsit feldobni, facsarjuk bele egy narancs levét is.

Lada Szilvia.

– Nagyon fontos a megfelelő folyadékbevitel a szervezet számára! – hangsúlyozza Lada Szilvia, a Szegedi Aranyklinika dietetikusa. A táplálkozástudományi szakember jótanácsokkal lát el bennünket: – Sportolás közben is figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra, de érdemes már edzés előtt fogyasztani egy pohár (kb. 3 dl) vizet, és fontos, hogy hosszabb edzések vagy versenyek előtt 1-2 órával kezdjünk folyadékot inni, és a testünket kellően hidratált állapotba hozni. A legjobb, ha kitapasztaljuk, mennyi nekünk az ideális. Ha egyórás futást vagy kerékpározást tervezünk, egy kis kulacsnyi folyadékot (5 dl-t) vigyünk magunkkal, amelyből kortyolgathatunk. Nem szabad megvárnunk, hogy szomjasak legyünk, mert az már a szervezet dehidratáltságát jelenti. Túl sok folyadékot se igyunk sportolás előtt közvetlenül vagy alatta, mert az hiperhidratációt is okozhat – figyelmeztet a szakember.

Fogyás és sport

– Ha valaki fogyni is szeretne, nemcsak a mozgásra, az étrendjére is oda kell figyelnie. Egy aktív sportolónak a táplálkozására is olyan nagy hangsúlyt kell fektetnie, mint az edzéstervére. A kezdőknek érdemes dietetikus szakember segítségét kérni – mutat rá Lada Szilvia.

– Mi a véleménye a boltban vásárolható izotóniás italokról? – kérdezte 30 éves olvasónk, Attila, aki úgy érzi, futás közben valamivel pótolnia kellene az elvesztett tápanyagokat.– A különböző izotóniás italokat úgy tervezték, hogy tartalmazzák a megfelelő elektrolitokat és szénhidrátokat – mindezt megfelelő ozmotikus koncentrációban. Ezáltal gyorsan felszívódik, és sportolás közben pótolja az elvesztett folyadékot és elektrolitokat. Bizonyos izotóniás italokban megtalálhatók még vitaminok, koffein, kreatin stb. Ezeket azonban érdemes különválasztva, a szervezetünknek és fizikai terhelésnek megfelelően pótolni. Otthon, házilag is készíthetünk ilyen italokat friss gyümölcsök préselt leve, víz és konyhasó segítségével. Fontos viszont, hogy figyeljünk a gyümölcs rosttartalmára, mert a magas rosttartalom teltségérzetet okozhat – magyarázza a dietetikus.– A sportolást követő órákban is oda kell figyelni az ivásra? – kérdezi Stefánia, akinek állandóan megfájdul a feje futás után.– A sporttevékenység végeztével nagyon fontos, hogy az elvesztett energiát pótoljuk, illetve újra egy jól hidratált állapotba kerüljünk – tudjuk meg Lada Szilviától. Hozzáteszi: a só- és a folyadékfogyasztás mellett szervezetünknek fontos a megfelelő szénhidrátszint biztosítása is.A sokszor „fekete bárányként" emlegetett cukor a sportolóknál fontos szerepet kap edzés előtt, közben, után, mivel a szervezet egyik legfőbb energiaszolgáltató anyaga. De nem mindegy, milyen formában fogyasztjuk.