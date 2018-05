Lustákra veszélyesebb a rák

kép: BorsOnline

Bebizonyosodott, hogy a mozgás a daganatos betegségek kezelése során is jelentősen növeli a túlélés esélyeit. Dr. Babai László, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke szerint a kutatások bizakodásra adnak okot. - írja a BorsOnline Egy amerikai kimutatás során 5807 rákos beteg adatait vizsgálták meg. A szakemberek a fizikai aktivitás szintjét mérték fel abban a periódusban, amely egy évtizeddel a diagnózis előtt kezdődött és egy évvel a diagnózis után fejeződött be. Azokat a pácienseket, akik közepes vagy annál intenzívebb mozgást végeztek az adott időszak alatt – példá­ul gyalogoltak, futottak, aerobikoztak vagy más kardió jellegű mozgást végeztek –, aktívnak minősítették, akik pedig nem mozogtak rendszeresen, azokat inaktívnak.Az eredmények azt mutatták, hogy a kezelés előtt és alatt is aktív személyek 40 százalékkal nagyobb arányban élték túl a daganatos betegséget, mint az inaktívok. Az eredmény érvényes volt számos különböző rákfajtára, beleértve a mell-, a vastagbél-, a prosztata-, a petefészek-, a ve­se-, a nyelőcső- és a bőrdaganatot is.