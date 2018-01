Magyar startup forradalmasíthatja a sebészet oktatását

Dr. Gasz Balázs, Dr. Maróti Péter. és Dr. Varga Péter - a Me3D csapat

A programcsomag online videók és képzési modellek segítségével gyakorlásra és távoktatásra is alkalmas. Alkalmazásukkal a rezidenseknek, vagy akár a végzett orvosoknak lehetősége nyílik arra, hogy mérhető és összehasonlítható visszajelzést kapjanak a ME3D szakértőitől arról, hogy hosszú távon milyen véráramlás várható az általuk összevarrt, szimulált ércsatlakozásoknál.A rendszer a felhasználók számára önfejlesztési lehetőséget jelent. A programot fejlesztő vállalkozás további céljai között szerepel, hogy a gyakorló orvosok a program segítségével elért eredményeket másokkal is megoszthatóvá tudják tenni szakmai fórumokon, továbbá a felhasználók az eredményeiket saját szakmai előmenetelük elősegítésére is fel tudják használni. A módszer segítségével a gyakorlás biztonságosabb és költséghatékonyabb, a képzésben megmutatkozó hatékonyságnövekedés pedig a betegellátásra is pozitív hatással lesz.

Hogyan támogatja az EIT Health a startupokat?

Az EIT Health 2018-ban is elkötelezett a magyar és európai egészségügyi startupok támogatása és a fiatal tehetségek gondozása iránt. Mindkét célcsoport számára egyre növekvő számban kínál nemzetközi szinten is kiemelkedő programlehetőségeket, mint például a már évek óta nagy érdeklődésre számot tartó, saját szervezésű startup versenyek, melyre egyaránt várják a piacon még nem lévő, de prototípussal / MVP-vel (minimálisan működőképes termékkel) már rendelkező induló vállalkozásokat, csakúgy, mint a külföldi piacok iránt érdeklődő és saját eladásokkal rendelkező egészségügyi kkv-kat.

Az értékes pénznyereményeken túl a győzteseknek egyedülálló lehetősége nyílik arra, hogy bemutatkozhassanak az EIT Health nemzetközi partnereinek, köztük Európa vezető egészségipari vállalatai és egyetemei képviselőinek.

Az EIT Health tehetséges és nemzetközi tapasztalatra vágyó fiatalok részére 2018-ban meghirdeti a StarShip programot, melynek során a résztvevők nemzetközi multidiszciplináris csapatokat alkotva dolgozhatnak nagyvállalatok által validált egészségügyi problémák innovatív megoldásán. A 9 hónapos program során a csapatmunka mellett több oktatási modulra is sor kerül, ahol a résztvevők nemzetközileg elismert szakemberektől tanulhatják meg az innováció és az innovációmenedzsment folyamatát.

További programlehetőségek és tájékoztatás az EIT Health weboldalán található: www.eithealth.eu

A koncepció elkészültével az alapítók elkezdtek kurzusokat szervezni, ekkor mutatkozott igény arra, hogy felmérjék, milyen érdeklődés van a termékükre a piacon.A piaci validációban és a visszacsatolásban volt a csapat segítségére az egészségügyi startupokra szakosodott, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által életre hívott és támogatott EIT Health.A ME3D cégvezetői jelentkeztek a 2017 április végén záruló European Health Catapult startup versenyre, melyet a piacon már bevezetett termékkel rendelkező, európai piacokra lépni szándékozó kis- és középvállalkozásoknak írtak ki. A beérkezett pályázatokat szakértők bírálták el, a ME3D bejutott a legjobb 4 közé, ezáltal lehetősége nyílt Brüsszelben bemutatkozni olyan nagyvállalatok képviselői előtt, mint például a GE Healthcare.Az EIT Health nemcsak startup versenyekkel, de nemzetközi startup csapatokkal együtt tanfolyam jellegű eseményekkel, mentorálással is segíti a hazai startupokat üzleti tervük továbbfejlesztésében, külföldi résztvevőkkel történő ötletelésben, tapasztalatcserében.A ME3D jelenleg a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve a felhasználók véleményét építi be a termékfejlesztésbe, mely a világpiacra lépéshez és a 2018-ra tervezett kockázatitőke-bevonáshoz is elengedhetetlen.