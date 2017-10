Trombózis után is hatalmas szerepe van a prevenciónak

A vérrögök kialakulását befolyásolja az életmód, a táplálkozási és mozgási szokások, a túlsúly és a dohányzás is. Akiknek korábban már volt trombózisuk, az előfordulás kockázata még nagyobb. Az ő esetükben kiemelten fontos, hogy tisztában legyenek saját egészségi állapotukkal és a továbbiakban gondot fordítsanak a prevencióra, ha szükséges, akkor alkalmazzák az orvos által ajánlott terápiát.



2014-ben a Nemzetközi Trombózis és Haemostasis Társaság megalapította a Trombózis Világnapját, amelyet azóta minden év október 13-án tartanak meg. Megdöbbentő a tény, de világszerte négyből egy ember haláláért trombózis által okozott probléma a felelős. Pedig a vérrög kialakulása megelőzhető, az egészséges étrend, a napi 2-3 liternyi folyadékbevitel, a túlsúly leadása, a rendszeres mozgás és a dohányzás mellőzése mind ebben nyújtanak segítséget. Azok, akik már érintettek voltak a betegségben, életmódjukra és néhány mindennapinak tűnő tevékenységre is fokozottan figyelniük kell. Mit jelent ez?



Milyen orvosi vizsgálatokra van szükség?

Mélyvénás trombózist követően javasolt a laborvizsgálatok, vérvizsgálat elvégzése, mivel ilyenkor az orvosok felfedhetnek olyan állapotbeli vagy genetikai elváltozásokat, amelyek fokozott trombózishajlara utalnak. Emellett szükséges lehet az ultrahangos vizsgálat is, amely segítségével a vénák és a keringés állapotát lehet felmérni. Mivel a trombóziskészséget a szív problémái - például a pitvarfibrilláció - is fokozhatják, lehet szó akár artériás vagy vénás trombózisról, érdemes kardiológiai vizsgálaton is átesni. A kockázat a bélrendszer gyulladásos betegségei által is nő, ezért gasztroenterológiai vizsgálat elvégzése szintén ajánlott. A szakvizsgálatok közül a nőgyógyászati és az onkológiai szűrés is javasolt, hiszen a jóindulatú mióma és az egyéb daganatok előjele is lehet a mélyvénás trombózis.



Orvosi kezelések

Trombózist követően a véralvadásgátló terápia gyakori megoldásnak bizonyul. Ma már rendelkezésre állnak olyan szájon át szedhető, antikoaguláns gyógyszerkészítmények, amelyek célja a vérrög újbóli kialakulásának megakadályozása. Ilyen terápia során azonban fokozottan ügyelni kell arra, hogy egy esetleges műtéti beavatkozás során felléphet a vérzékenység veszélye, ezért az orvossal történő, műtét előtti konzultáció minden esetben elengedhetetlen.



Trombózis utáni mozgás

A mozgás segíthet a vénák rugalmasságának visszanyerésében, a vérrögök megelőzésében. Trombózis után viszont nem mindegy, hogy milyen mozgásformát választ az érintett. Kifejezetten kerülendőek a sérülésveszélyes, nagy erőkifejtéssel járó sportok. Először érdemes a vénás értornával kezdeni, majd emellett jótékony hatása lehet még a vízi tornának, a kerékpározásnak és a gyaloglásnak is.



Utazás trombózis után

A köztudatban elterjedt, hogy a repülőn való utazás növeli a mélyvénás trombózis és a tüdőembólia kockázatát. Azonban egy hétköznapi, hosszabb autóút, buszozás is veszélyes lehet, hiszen ilyenkor az ember huzamosabb ideig mozdulatlanul ül, a lábak véráramlása lelassul, továbbá a megfelelő mértékű folyadékbevitel is nehézkesebb. Hosszabb utazás során hasznos lehet a kompressziós harisnya viselése, az óránkénti pihenő beiktatása és a folyadékbevitelre való fokozott figyelem.