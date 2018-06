Kane eldöntötte - Tunézia-Anglia 1-2

FIFA világbajnokság, G csoport, 1. forduló. Volgográd, vezeti: Roldan (kolumbiai).Tunézia: Hasszen (Ben Musztafa,15.) – Meriah, Sz. Ben Jusszef, Bronn, Maalul – Szkiri, Badri, Szasszi – F. Ben Jusszef, Kazri (Kalifa, 85.), Szliti. (Ben Amor, 73.)Anglia: Pickford – Maguire, Stones, Walker – Young, Lingard (Dier, 92.), Henderson, Dele Alli (Loftus-Cheek, 80.), Trippier – Kane, Sterling (Rashford, 68.).Gól: Szasszi (35.) ill. Kane (11., 91.)Sárga lap: Walker (33.)Itt a vége! Harry Kane két lesipuskás találatával győz Anglia: Gareth Southgate együttese jóval hamarabb eldönthette volna a meccset, de rengeteg helyzetet elpuskázott, majd a második félidőre visszaesett a játéka - Tunézia viszont borzasztóan sajnálhatja, hogy nem szerzett pontot a mai meccsen.- Jön az utolsó angol csere, Lingard helyett Dier.Egy jobb oldali szögletet Maguire csúsztat meg, Harry Kane pedig két méterről, teljesen üresen fejelhet, ő pedig jobb csatár annál, mint hogy ezt kihagyja. Megint vezet Anglia!Négy perc a ráadás.Loftus-Cheek visszagurítását Rashford kissé meglepően átlépi, így Lingard elé kerül a labda, akinek viszont már nem volt területe lőni.- Kazri helyett Kalifa jön az afrikai válogatottba.Stonest és a labdát is elbokszolja Ben Musztafa egy angol szöglet után.Jön Southgate második cseréje: Loftus-Cheek váltja Dele Allit.Ashley Young 18 méterről lőhet szabadrúgást, szinte a kapuval szemből, de elmegy a keresztléc fölött.Rashford táncol jobbra, balra majd megint jobbra - alaposan meghintáztatja a védőjét, de a beadása nem hoz eredményt. Nincs már negyed óra sem, Anglia továbbra is meddő mezőnyfölényben játszik.Young nem tudja megkerülni a védőjét, így nincs beadás sem. Cserél Tunézia is, Szliti helyett Ben Amor a pályán.Ebben volt fantázia, Henderson és Alli játszott össze, előbbi emelte vissza egyből, de Ben Musztafa jól élt együtt a játékkal, ráadásul les is volt. Hosszú idő után veszélyes akció Angliától.Trippier vállalja el, de a tekerése elmegy a jobb kapufa mellett. Egészen mást nyújt Anglia, mint amit az első félidőben, húsz perce maradt a háromoroszlánosoknak változtatni.Jó helyről jár szabadrúgás Angliának: ám mielőtt ezt elvégeznék, Sterlinget Rashford váltja.Eltelt negyed óra a második félidőből is, nagyobb helyzet nélkül. Anglia keresi a lehetőséget, de Tunézia stabilan védekezik.Henderson az alapvonalról íveli át a túloldalra, de ez hosszú Sterlingnek.Bár Angliánál többet van a labda, egyelőre nem tudja azt a lendületes játékát nyújtani, amivel az első félidőben megannyi gondot okozott Tunéziának.Trippier jobb oldali szögletét fejeli rá Stones, de pont középre jön a labda, Ben Musztafa fogja.Folytatódik a meccs, egyik fél sem cserélt a szünetben.- Ez az első félidő vége: Angliának tucatnyi lehetősége volt, de csak egyet tudott ezek közül értékesíteni. Tunézia egy vitatható büntetővel egyenlített, de ha így folytatódik, nehezen lehet elképzelni, hogy ne lőjön újra gólt Anglia.Három perc a ráadás az első félidő végén.Lingard, hát ez elképesztő! Percenként kerül helyzetbe, most egy remek ütemű passzal lép ki, majd Ben Musztafa mellett is el tudja tenni egy finom mozdulattal, de végül a kapufa külső részéről pattan ki a labda. Anglia dominál és abszolút fölényben van, csak a gól hiányzik a játékából.Megint Lingard! Egy lefejelt labdát lőhet rá tíz méterről, de az utolsó pillanatban blokkolják próbálkozását.Benny Hill is megirigyelhetné azt, ami most Tunézia kapuja előtt zajlott! Egy jobb oldali szabadrúgás érkezik a hosszúra, ahol a magas ívű fejest még ki tudják valahogy kanalazni, de Sterling és Lingard sem találja el a labdát - pedig az üres kapuval szemben álltak. Kane-t mintha lerántották volna, de nem is nézik vissza az esetet.Pickford ugyan rajta volt a jobb alsóba tartó labdán, de nem tudta kiütni, egyenlít Tunézia! A játék képe alapján aligha volt ez benne, de Anglia mintha elkényelmesedett volna.TIZENEGYES TUNÉZIÁNAK! Egy beadás után Walker mellett esik össze a tunéziai, Ben Jusszef elleni megmozdulás után a kolumbiai játékvezető rögtön a mészpontra mutat! Walker be is sárgul.Trippier szabadrúgását Maguire fejeli rá mintegy tíz méterről, de ez pont középre érkezik.Ebben több volt, Kazri labdát szerzett a határozatlan Maguire mellett, de végül Szasszi tudta csak ellőni - nem volt szükség Pickfordra.Kis túlzással Lingard egymaga lerendezhette volna a meccset, Young remek keresztlabdáját lőtte rá kapásból az ötös jobb sarkáról, de most nincs szükség Ben Musztafára.Kissé alábbhagyott az angolok lendülete, Tunéziának viszont kevés momentuma volt eddig.Felavatják Ben Musztafát, miután elmegy Walker beadása két angol között középen, majd Henderson elé kerül a labda, aki jó húsz méterről küldi rá, de fogja az imént beállt kapus.Hasszen könnyek között hagyja el a pályát, kapust kell cserélnie Tunéziának. Ben Musztafa fog beállni a helyére.Hasszent kell ápolni ismét: úgy tűnik, a tunéziai kapus nem tudja folytatni, az iménti bravúr pedig még komolyabb teljesítménynek számít sérült vállal.Az előbbi szituáció után Young íveli középre a szögletet, Stones fejesét még bravúrral védi Hasszen, de érkezik Kane, és két méterről bepasszolja, vezet Anglia!Kane először jelentkezik ma, valószínűleg nem utoljára: 17 méterről lő az angolok sztárcsatára, de elakad egy tunéziai védőben a kísérlet.Újabb angol helyzet, megint Alli az előkészítő, aki a leshatárról kiugró Lingardot szökteti, az angolok hetese önzetlenül középre tálal, de Sterling nem tudja bepasszolni a hosszún érkezve - igaz, már fent is volt a zászló. Hasszent kell ápolni, miután ütközött Lingarddal.Majdnem itt az angolok vezető találata, Alli kap egy remek ütemű kiugratást, de lapos beadásába belelépnek. A lecsorgóra Lingard csapna le, de blokkolják a lövését.- Anglia kezdte a mérkőzést.A várható kezdőcsapatok:Mászlúszi - Bronn, Ben Júszef, Meriah, Malúl - Shíri, Szászí, Haui - Badri, Hazrí, al-Din JúszefPickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Henderson, Lingard, Alli, Young - Sterling, KaneAmellett, hogy az angol és a belga válogatottat európai élbajnokságokban meghatározó szerepet betöltő játékosok alkotják, a közelmúltban elért eredményeik és a mutatott játékuk alapján is lényegesen esélyesebbek első ellenfelüknél, ráadásul a statisztika is az ő sikerüket vetíti előre.A szigetországiak eddig kétszer találkoztak az észak-afrikaiakkal, egyszer győztek, egyszer pedig döntetlent játszottak velük. Legutóbb húsz éve, a franciaországi vb-n, Marseille-ben csaptak össze, akkor Alan Shearer és Paul Scholes góljával az angolok 2-0-ra nyertek. Azon a találkozón játszott a válogatott mostani kapitánya, Gareth Southgate is.Az angolok még nem kaptak ki vb-n afrikai csapattól, három győzelmük és három döntetlenjük van, a tunéziaiak viszont még nem nyertek európai ellenféllel szemben, az eddigi nyolc próbálkozásuk alkalmával öt vereség mellett három döntetlen jött össze nekik.Utóbbiak ráadásul egy negatív rekordot is tartanak, az elmúlt 11 vb-mérkőzésükön nem verték meg ellenfelüket, ez pedig a leghosszab sorozat az oroszországi résztvevőket tekintve. Az 1978-as debütálásuk alkalmával ugyan 3-1-re megverték Mexikót - ez volt az első afrikai győzelem a vb-k történetében -, de azóta négy mérkőzésük zárult döntetlennel, hét pedig vereséggel.Az európaiak 15. alkalommal vesznek részt a világbajnokságon, amit 1966-ban házigazdaként megnyertek, az észak-afrikaiak pedig ötödik alkalommal szerepelnek a legjobbak között, de a csoportkörből még sosem jutottak tovább. A selejtezősorozatot mindkét együttes veretlenül teljesítette.Az angolok szövetségi kapitánya, Gareth Southgate törekszik rá, hogy minél inkább levegye játékosai válláról a terhet, de mivel négy évvel ezelőtt a csapat nem jutott tovább a csoportjából, az Európa-bajnokságon pedig már a nyolcaddöntőben búcsúzott, a szurkolók többségének egyelőre nincsenek jelentős elvárásai.A vb előtt, június 3-án publikált adatok szerint Tunézia a mezőny legkevésbé rutinos csapata, hiszen játékosai összesen 462 (átlagban 20) válogatottsággal rendelkeznek, de Anglia (465) mutatója is hasonló.Mérkőzésük 20 órakor kezdődik Volgográdban.