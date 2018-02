Adóbevallás: hétfő az utolsó nap a vállalkozóknak

Érdemi javulást idén sem vár a NAV, bár szerda délig a várt bevallások több mint egyharmada már beérkezett hozzájuk. Az egyéni vállalkozók viszonylag keveset hibáznak, de jellemző, hogy a jövedelemszámítás módszerét nem jelölik a 13-01-es lapon.



Fontos, hogy az szja-bevallás elkészítéséhez már a vállalkozók is használhatják a NAV webes kitöltőjét – ezt február 26-áig kell összeállítaniuk, és eljuttatniuk a NAV-hoz. Ez a bevallási és befizetési határidő az evás egyéni vállalkozókra és a katásokra is vonatkozik. Az éves elszámolást az evásoknak a 1743-as, a kata hatálya alá tartozóknak a bevételi nyilatkozatot a 17KATA nyomtatványon kell benyújtaniuk.



Azokra nem vonatkozik a február 26-i határidő, akik 2017-ben megszüntették vagy az év egy részében bejelentetten szüneteltették egyéni vállalkozásukat. Nekik 2018. május 22-éig kell számot adniuk, viszont mindenképp ki kell tölteniük a bevallás egyéni vállalkozói részét is. Akik az elmúlt év egészére felfüggesztették működésüket, és nem volt adóköteles jövedelmük, azoknak nem kell „vallaniuk".



Az egyéni vállalkozónak a 2017-es jövedelemről a 17SZJA jelű bevallásban kell elszámolnia. Ez legkönnyebben a NAV tavaly debütált webes kitöltőprogramjával készíthető el, ugyanis a rendszer továbbfejlesztésének köszönhetően idén már az egyéni vállalkozók is használhatják az internetes felületet. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezetteknek átutalással kell befizetniük az adót, de a NAV webes szja-programját használók fizethetnek a kitöltőfelületen keresztül is.