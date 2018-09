Az autógyárak nyári leállásai miatt alaposan elmaradt a várakozásoktól ipari termelés

Az ipari termelés júliusi növekedése alaposan elmaradt a várakozásoktól, amit az MTI-nek nyilatkozó elemzők alapvetően az autógyári karbantartásokkal és leállásokkal magyaráztak.



A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön kiadott első becslése szerint júliusban az ipari termelés volumene 6,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint a termelés 3,9 százalékkal emelkedett.



Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, az MTI-hez eljuttatott kommentárjában arra hívta fel a figyelmet, hogy az ipari termelés naptárhatástól megtisztított 3,9 százalékos éves összevetésű növekedése jócskán elmaradt a 8 százalékos piaci konszenzustól, így a kiskereskedelmi adat után újabb negatív meglepetés jött a harmadik negyedéves gazdasági teljesítményt illetően. A kiskereskedelem és az ipar teljesítménye között, a másik párhuzam, hogy mindkét területen három egymást követő hónapban is csökkent a 2015-ös fix bázisú index. Az ING vezető elemzője ebből arra következtet, hogy a magyar gazdaság vélhetően túl van a jelenlegi növekedési ciklusának csúcspontján.



Az ipar júliusi gyenge teljesítményéért egyértelműen az autógyártás a felelős, ahol csökkent a termelés feltehetően az új szabadságolási minta miatt. Míg korábban jellemzően csak augusztusban voltak a leállások, a tavalyi évtől kezdődően már elnyújtottabb, szakaszosabb a leállási periódus, így a gyenge júniust egy még gyengébb július követi, de az augusztusi teljesítményben korrekció következik.



Augusztusban, tekintettel a szezonalitásra és arra, hogy az Audi beindította az elektromos motorok gyártását, némi javulást vár az ING Bank elemző részlege, ugyanakkor nagy kérdés, hogy a VW-csoport hiányzó típusengedélyei miatt csökkentett termelési kapacitás ezt milyen mértékben ellensúlyozza majd. Az idei év egészében azonban továbbra is 4 százalékos éves átlagos növekedést várnak.



Suppan Gergely, a Takarékbank elemzőjének szintén az tűnt föl, hogy a várakozásoknál lényegesen lassabban nőtt az ipari termelés júliusban az egy évvel ezelőttihez képest. A vártnál gyengébb teljesítményt feltehetően az egyik hazai autógyárnál tartott nyári leállások és karbantartások okozhatták. Az ipar kilátásai azonban továbbra is kedvezőek, így a nyári leállásokat követően a következő hónapokban visszatérhet az erőteljesebb növekedés részben új autómodellek gyártása, új kapacitások üzembe helyezése miatt, részben pedig a tavalyi második félévi gyenge bázis hatására.



Idén összességében 4,8 százalékra lassulhat az ipari termelés naptárhatással kiigazított növekedése a tavalyi 5,3 százalékról, míg a nyers növekedés 4,4 százalékra lassulhat az előző évi 4,6 százalékról. Jövőre gyorsabb növekedésre számítanak a Takarékbank elemzői az új modellek gyártásának fokozatos felfutása miatt. Az ipar erőteljesebb növekedését a munkaerőhiány akadályozhatja, így előtérbe kerülhetnek, egyes területeken elkerülhetetlenek a technológiai és gépesítési beruházások - tette hozzá Suppan Gergely.