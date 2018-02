Az egyéni vállalkozóknak február 26-áig kell az szja-t bevallani

Az egyéni vállalkozóknak a személyi jövedelemadó (szja) bevallásukat idén február 26-áig kell eljuttatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), az 1+1 százalék felajánlásról május 22-éig dönthetnek - hívja fel a figyelmet a NAV csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Felidézik, hogy adójuk 1 százalékát regisztrált civil szervezetnek, a másik 1 százalékot bevett egyháznak, illetve a Nemzeti tehetség programnak ajánlhatják fel az adózók.



A közleményben részletezik, hogy az 1+1 százalékról rendelkező nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár attól elkülönülten önálló nyilatkozatként egészen május 22-éig.



Aki a bevallással együtt szeretne felajánlani, az az adóbevallási nyomtatvány megfelelő lapjának kitöltésével megteheti. Aki később, a bevallástól elkülönülten szeretné nyilatkozatát eljuttatni a NAV-hoz, az a "17EGYSZA" lapon, vagy annak tartalmával megegyező papíros nyilatkozaton megteheti.



Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes kitöltő programjával lehet, mely segíti az adózót a megfelelő kedvezményezettek kiválasztásában.



A NAV honlapján és a webes kitöltő felületen is megtalálható valamennyi támogatható civil szervezet, illetve bevett egyház és a kiemelt költségvetési előirányzat.



Újdonság, hogy az egyházi 1 százalékról szóló idei nyilatkozatokat a NAV a következő években is figyelembe veszi, egészen addig, míg a felajánló a rendelkezését vissza nem vonja, vagy nem jelöl meg másik egyházi kedvezményezettet.



A civil kedvezményezett vagy a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont - a korábbi évekhez hasonlóan - továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.



A civil szervezeteknek felajánlott összegek leggyakrabban gyermekek gyógyítását és állatmenhelyek működését szolgálják. Azok az adóforintok, amelyekről nem rendelkeznek az adózók, az állami költségvetés bevételét képezik, így a közkiadások forrását jelentik - tájékoztatott a NAV.