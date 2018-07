Csak minden tizedik ember bízik a gondtalan időskorban

Magyarországon is nő a 65 év felettiek aránya, a KSH szerint ennek egyik legfőbb oka, hogy az elmúlt években 5 százalékkal nőtt a várható élettartam, míg a nyers születési arányszám továbbra is az 1,6-es EU-átlag – és sokkal a kívánatos 2,1 – alatt mozog. Ez hosszú távon oda vezethet, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer fenntarthatatlanná válik.



A pénzintézet 1500, bankszámlával rendelkező 18–70 évest kérdez meg személyesen, és évről évre nő a válaszadók között azok aránya, akik úgy gondolják, elérik majd a 80 éves kort. Háromnegyedük arra is számít, hogy állami nyugdíja nem lesz elegendő. Mindezek ellenére a magyarok fele jelenleg nem rendelkezik semmilyen nyugdíjcélú megtakarítással, és a válaszadók mindössze 11 százaléka látja úgy, egyéb vagyona elegendő lesz időskori szükségletei fedezésére.



Júliusban ezért lett 11 a hónap száma az OTP-nél, a bank áprilistól kezdve ugyanis minden hónapban kiemel egy adatot, amivel az a célja, hogy felhívja a figyelmet az öngondoskodás fontosságára.