Diákok figyelem: március 31-ig érvényesíteni kell a diákigazolványokat

Március 31-én lejár az előző félévben kiadott diákigazolvány-matrica hatálya, ezért a MÁV-Start arra figyelmezteti a diákokat, hogy március végéig gondoskodjanak igazolványuk érvényesítéséről. A vasúttársaság hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleményében az áll, hogy az utazási diákkedvezmény csak érvényes diákigazolvánnyal vehető igénybe, az előző félévben kiadott matricák pedig március 31-éig használhatók fel.



A köznevelési és felsőoktatási intézmények a tanév második félévében is érvényesítő matricákkal látják el a diákigazolványokat, amelyek így október 31-éig lesznek érvényesek. A társaság felhívta a figyelmet, hogy a menetdíjon vagy a pótjegy árán felül nyolcezer forint pótdíjat is kell fizetnie annak, aki jogosulatlanul veszi igénybe a kedvezményt. Az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők a MÁV-Start vonataira ötvenszázalékos kedvezménnyel válthatnak menetjegyet.



Az új csomagkedvezményekkel ez az ár további öt százalékkal csökken, ha a menetjegyet automatánál váltják meg, tízzel pedig, ha online veszik és otthon nyomtatják vagy mobileszközön mutatják be. A MÁV egyes alacsonyabb kihasználtságú, legalább száz kilométer távolságra, csúcsidőn kívül közlekedő járataira szóló e-vonatjegyek pedig húsz százalékkal olcsóbbak - ismertették.



A közoktatásban és a felsőoktatásban résztvevő nappali és esti tagozatos tanulók 90 százalékos havi, félhavi, illetve harmincnapos bérletet is vásárolhatnak lakóhelyük vagy tartózkodási helyük és oktatási intézményük székhelye, illetve gyakorlati képzésük helyszíne között - emlékeztettek.