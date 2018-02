Dolgozzon bárhol az országban az Aldinál, biztosan nem éri hátrány a fizetését illetően

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. közölte: a béremelés után január 1-jétől a bolti eladók, valamint a logisztika területén az áru-összekészítők kezdő bére - heti 40 órás munkaidőben - meghaladja a havi bruttó 272 ezer forintot, ami cafeteriával és Erzsébet utalvánnyal egészül ki, így a bruttó járandóság több mint havi 292 ezer forint.



Az összeg a cégnél töltött idővel arányosan nő, tíz év után az üzletekben dolgozók havi bruttó járandósága eléri a 372 500 forintot a cafeteria-elemekkel kiegészítve.

Ugyanez a bértábla vonatkozik a biatorbágyi logisztikai központban dolgozókra.



A kiemelt, nagy forgalmú üzletekben magasabb a bolti eladók bruttó juttatása, a kezdők mintegy 322 ezer forintot, a tíz éve a vállalatnál dolgozók pedig 417 500 forintot kereshetnek.



A boltvezetők bruttó járandósága a cafeteria-elemekkel kiegészítve 517 ezer forintnál kezdődik, de a kiemelt boltokban elérheti a havi bruttó 844 500 forintot is.



A közleményben kiemelték: az áruházláncnál heti 20, 25, 30, 35 és 40 órás munkavégzésre is lehetőség van, a bolti területen a munkatársak 75 százaléka részmunkaidőben dolgozik, a legkedveltebb a heti 30 órás foglalkoztatottsági forma. A bolti munkatársak 10, a boltvezetőknek pedig 30 százaléka már tíz éve az Aldi munkavállalója, a magyarországi nyitáskor csatlakozó bolti dolgozók mintegy harmada most is a cégnél dolgozik.



Az Aldi Magyarország 2008-ban nyitotta meg első áruházát Magyarországon. Jelenleg 129 hazai áruháza van, és csaknem 3000 magyar munkavállalót foglalkoztat. A hálózatot tovább bővítik, ehhez növelni kell a dolgozói létszámot; a vállalat számos nyitott pozíciót kínál országszerte bolti munkakörbe, illetve a biatorbágyi központi raktárba - közölték.