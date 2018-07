Egyre többen fordulnak a békéltető testülethez

Rögtön januárban több mint 80 panasszal fordultak hozzájuk, azóta valamelyest csökkent a megkeresések száma, de így is 290 ügyben járt el a hivatal eddig. Emellett mintegy 300 esetben adtak tanácsot június végéig. Továbbra is slágertémának számítanak a cipőkkel, parkolással és közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok. Horváth Károly, a testület elnöke kiemelte, felfutóban vannak az internetes vásárlásokkal kapcsolatos panaszos ügyek. A testület honlapját is több ezren keresték már fel ez évben is, és a letölthető kérelemminta kitöltésével is egyre többen kezdeményezték a békéltető eljárást. Általában a testületnél csapódik le először egy-egy olyan változtatás vagy jogszabály-módosítás, amely a fogyasztók életét befolyásolja. Így volt ez a hulladékszámlázással kapcsolatos kormányzati döntés esetében is, amikor a korábbi rendszeres gyakorlattal szemben hónapokig nem kaptak számlát a fogyasztók. A Csongrád Megyei Békéltető Testület a békéltető tevékenysége mellett többször javasolta már a fogyasztóvédelmi jogszabály módosítását. Erre azért van szükség, mert a tavalyi évben 40 olyan eset volt, amikor a vállalkozás – tudván azt, hogy a „feketelistára tételen" kívül más joghátrány nem érheti – nem hajtotta végre a testület ajánlását.