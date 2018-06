Emeli dolgozói bérét az Euronics

- Az Euronics Műszaki Áruházlánc az éves tihanyi Euronics konferencián bejelentette, hogy megemeli értékesítő és hitelügyintéző kollégái bérét, akik így fejenként bruttó 20 000, illetve 30 000 Ft-tal többet vihetnek haza havonta - áll a cég sajtóközleményében. A változás, azaz az éves szinten összesen 123 millió forintnyi extra béremelés az áruházlánc közel 500 dolgozóját érinti.



Az Euronics hitelügyintéző kollégáinak bérét bruttó 30 000 Ft-tal növelte, értékesítőinek bérét pedig bruttó 20 000 Ft-tal megemelte. Így utóbbi pozícióban az Euronics szakértői átlagosan közel bruttó 300 000 Ft-ot kerestek májusban, ami több mint 70%-kal meghaladja a magyarországi eladók átlagos, bruttó 176 676 Ft-os keresetét.



„Fontos, hogy szakértői gárdánkat folyamatosan motiválni tudjuk, ezért ebben a kereskedelmileg is kiemelt időszakban anyagilag is szerettünk volna még inkább elismerni eddigi eredményeiket, és ösztönözni kiváló teljesítményüket" – tette hozzá Hunyady László, az Euronics Műszaki Áruházlánc marketing és értékesítési igazgatója.



2018 januárjától a cég bevezette a cafeteria-rendszert is, így idén bruttó 440 millió forintot költenek béren kívüli juttatásokra. A Blokkk.com kiskereskedelmi szakportál listája alapján pedig az Euronics a 3. helyen áll az egy főre jutó bruttó keresetek rangsorában, és ők fordítják az árrés legnagyobb hányadát (59%) a bérekre.