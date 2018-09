Fogalommá vált az ásotthalmi batáta: már 20-25 család foglalkozik vele, és a közfoglalkoztatottak is termesztik

Nagyobb a kereslet, mint a kínálat



Jó pár éve még majdnem egy kiló hús ára, azaz 1000 forint volt egy kiló batáta, a népszerűségével együtt az ára is csökkent. Ma már átlagban 600–700 forintért árulják. A kereslet még mindig nagyobb, mint a termelők által nyújtott kínálat, még úgy is, hogy többszörösére nőtt a batátatermesztés az évek alatt Magyarországon. Hazánkban viszonylag kevés helyen terem, csak homokos területeken, így a Duna-Tisza közén, a Nyírségben és a Kisalföldön.

A különböző főzőműsoroknak és az egészségtudatos táplálkozásnak köszönhetően egyre népszerűbb a batáta, amely homokos területeken terem. Magyarországon az utóbbi években terjedt el nagyobb mértékben a termesztése, Ásotthalmon viszont már több mint 20 éve foglalkoznak ezzel. A Váraljai család egész vállalkozást épített erre, termesztik, nemesítik, forgalmazzák, felvásárolják.Váraljai László, a Bivalyos tanya családi gazdaság egyik vezetője mesélte, édesapja a 90-es évek elején egy laoszi kiküldetéséről hozott haza pár darab batátagumót. – Akkoriban még nem volt internet, nem tudtunk utánanézni, hogy kell ezt termelni. Apu felvette a kapcsolatot a gödöllői agráregyetemmel, onnan azt a hivatalos tájékoztatást kapta, hogy ez Magyarországon nem fog megteremni, felesleges vele kísérletezni. Édesapám bebizonyította, hogy mégsem – mesélt a kezdetekről László.A térségben mindig gondot okozott, hogy a homokot mire hasznosítsák, arra gondoltak akkoriban, hogy nincs ugyan piaca a batátának, de legalább megterem, és jó áron el lehet adni. Létrehozták a településen a Batáta Baráti kört, megosztották egymást között tapasztalataikat, palántákat adtak a tagoknak, hogy minél többen kipróbálják. Ekkor kezdett ismertté válni a településen, ma már mindenki tudja, mi az a batáta. Váraljai László tudomása szerint most 20-25 család foglalkozik ezzel Ásotthalmon. Nemcsak ők, hanem az önkormányzat is belekezdett az édesburgonya termesztésébe négy éve. Váraljaiéktól kaptak szaporítóanyagot, palántát, így kezdték a közfoglalkoztatottak a batáta termesztését, először kisebb területen, most már több mint két hektáron.– Nem sok településen foglalkoznak ilyennel, mi burgonya és cékla mellett vetettük ezt, most már a mezőgazdasági programban a batáta a vezető ágazat nálunk – magyarázta Derjanecz Vilmos műszaki vezető. A növények tárolására egy agárcsarnokot építenek a település határán 50 millió forintból. – Köszönhetően ennek a projektnek, tovább tudjuk raktározni, így reményeink szerint nyereségesebben adhatjuk el. Hosszabb távú terveink között szerepel a batáta feldolgozása, az a célunk, hogy több embernek tudjunk ezzel munkát adni – magyarázta Toroczkai László polgármester.Váraljai Lászlótól megtudtuk, a hazai édesburgonyát először az országban élő amerikaiak fogyasztották, majd a kisbabás szülők és a vegánok körében is egyre népszerűbb lett. Később a testépítők és a tudatos táplálkozók kedvencévé vált, így népszerűsíteni már nem kell itthon. A batáta előnye, hogy mindenki eheti, még azok is, akik érzékenyek bármely alapanyagra, így a közétkeztetésben is egyre jobban kedvelik. Ásotthalomról szállítanak Csongrád megyei mellett budapesti közkonyháknak is. A családi vállalkozás folyamatosan fejlődik, jelenleg saját batátájuk 5 hektáron terem. Ám vannak olyan partnereik további 5 hektáron, akik tőlük vesznek palántát, a megtermett növényt pedig fix áron visszaveszik tőlük. Az ásotthalmi batáta már a határon túl is megterem, kárpátaljai gazdákkal is megállapodtak egy hasonlóban, 50 ezer tő palántát adtak el nekik, a napokban érkezik a termény kamionnal Ukrajnából.Váraljai Lászlótól megtudtuk: csak itthon árulják az édesburgonyát, körülbelül januárig van náluk hazai, utána ők is külföldről hozzák, de csak minimális mennyiséget. Hiszen nemcsak termelik, forgalmazzák is, összesen 400 tonna batáta megy keresztül az ásotthalmi cégen egy évben. Hosszú távú céljuk egy olyan fajta nemesítése, amelyet nagyobb mennyiségben is tudnak termelni, és eladható lesz a külföldi piacon is.Van már saját fajtájuk, az „ásotthalmi 12-est" ők nemesítették. A sárga húsú növény azért különleges, mert jobb a hozama, egy-egy bokor alatt 6-7 darab gumó tud megnőni 60–70 dekásra. Jól megfogja a talajt és szaporítani is kiválóan lehet. – Itthon fogalom ez, ha kimondjuk, hogy ásotthalmi batáta, az garancia a jó minőségre – fűzte hozzá László.