Gigaberuházásra készülnek Vas megyében, de sokan nem lelkesednek az ötletért

Alaposan felforgathatja a tojáságazatot, ha a Vas megyei Mikosszéplak határában megépül a 900 ezer férőhelyesre tervezett tojófarm, a német tulajdonos beruházása már megkapta a környezetvédelmi és a környezethasználati engedélyt, a magyar piacon igencsak szokatlannak mondható óriásfarm létrehozása viszont ágazati szakemberek szerint több szempontból is problémás lehet - írta a Magyar Idők.



A lap csütörtöki száma szerint a tojófarm ötletéért a környező települések lakosai sem lelkesednek, Hosszúperesztegen aláírásgyűjtésbe kezdtek a helyiek.



A beruházás mögött az a Stefan Pohlmann áll, akinek apját, Anton Pohlmannt korábban Németországban és az Egyesült Államokban is eltiltották a nagyüzemi állattartástól.



A beruházás a Duna Tojás Kft. nevéhez fűződik.



Közölték, a Vas Megyei Kormányhivatal a napokban kiadta a környezetvédelmi és az egységes környezethasználati engedélyt is, ugyanakkor a lap kérdésére jelezték: az eljárás még nem zárult le, a határozat nem jogerős, fellebbezésre van lehetőség.



A beruházással kapcsolatban a tojástermelőket összefogó Baromfi Termék Tanács (BTT) közölte: abban szinte minden ágazati szakértő egyetért, hogy egy ilyen hirtelen kialakított, nagy létszámú telep a magyar tulajdonú gazdaságok számára hátrányosan rendezné át az ágazati struktúrát. Emellett a létrejövő gazdaság termelési kapacitása versenypiaci kérdéseket is felvet a szakemberek szerint, hiszen komoly piacbefolyásoló erejű vállalat jöhet létre.