Izer Norbert: inkább a bérek emelkedjenek utalványok helyett

A magyar munkavállalók kapjanak a munkájukért tisztességes bért, és inkább a bérük emelkedjen a megélhetési kiadásaik fedezésére, ne pedig utalványokban kapják a fizetésük egy részét - idézte Izer Norbertet, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkárát a Magyar Hírlap csütörtöki száma.



Hozzátette, a kormány a munkabért terhelő adók csökkentésével, a szociális hozzájárulási adó további két százalékpontos csökkentésével, valamit a közszféra béremelési programjának folytatásával teremti meg a béremelés feltételeit.



A sajtóhíresztelésekkel ellentétben a cafeteria nem szűnik meg, csak a rendszer egyszerűsödik, és a 450 ezer forintos keretösszeg sem változik - idézte a lap az államtitkárt.



A cafeteria-rendszer átalakítására nemcsak bonyolultsága miatt volt szükség, hanem azért is, mert jellemzően nem az arra inkább rászoruló, minimálbérhez közeli keresettel rendelkező munkavállalók részesülnek cafeteriában. Jelenleg csak a vállalkozások kis hányada, mindössze 24 ezer munkáltató fizet cafeteriát - közölte.



Az egyszerűsödő rendszernek köszönhetően azonban a kisebb cégek, amelyek eddig adminisztratív vagy éppen anyagi okokból egyáltalán nem adtak béren kívüli juttatásokat, jövőre könnyebben megtehetik ezt, mivel a szociális hozzájárulási adó két százalékpontos csökkentése a cafeteria közterheit is mérsékli - mondta az államtitkár.



"A német és osztrák gyakorlathoz hasonlóan béren kívüli juttatásként a munkavállalók pihenésének támogatását tartjuk elsődlegesnek a népszerű Szép-kártya megőrzésével, ami hozzájárul a magyar gazdaság és turizmus növekedéséhez is" - idézte a lap az államtitkár szavait.