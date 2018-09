Kelendő lett a Babakötvény

A tavalyi 10,4 milliárdnál az idén több pénz folyhat be a Start-számlákra, amelyekből egyre többet visznek át a bankoktól a kincstárhoz - írja csütörtöki számában a Világgazdaság.



Augusztus végén már több mint 159 ezer Start-értékpapírszámlát vezettek a Magyar Államkincstárnál, ezeken 47,6 milliárd forint halmozódott fel - közölte a Magyar Államkincstár a lappal.

Tavaly összesen 10,4 milliárd forintot fizettek be a hozzátartozók vagy mások a gyerekek számláira, az idén ez az összeg várhatóan nőni fog, hiszen az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatai szerint hét hónap alatt, július végéig már több mint 8,4 milliárd forinttal nőtt a Babakötvény-állomány.



A Magyar Államkincstárnál egyébként tavaly összesen 23 796 Start-számlát nyitottak, ebből a 2017-ben született babák részére 8474-et. Az öngondoskodási láz azonban idén sem csillapodott, hiszen a szülők további 5204 számlát nyitottak a tavaly született gyermekeknek. Közrejátszhatott ebben, hogy az idén hatalmasat ugrott a Babakötvények kamata, a 2032-ben lejáró sorozat kivételével mindegyik állampapír 5,4 százalékos kamatot fizet.



A Babakötvényt kizárólag az államkincstári Start-számlákra lehet megvásárolni. Ilyen számlákat vezetnek a hazai hitelintézetek is, ezek száma viszont folyamatosan csökken. A bankok és takarékok az alacsony kamatkörnyezetben már évek óta nem tudnak versenyezni a Babakötvénnyel, így egyre többen viszik át a gyerekek megtakarításait a kincstárhoz. Tavaly egész évben 1128 számlahordozás volt, az idén már 1210-en váltottak.