Kilenc hosszú hétvégénk lesz 2018-ban, hatszor szombaton is dolgozni kell

Ünnepek, munkanap áthelyezések 2018-ban



Január 1. hétfőre esik.



Március 15. csütörtökre esik. Március 16. péntek szabadnap lesz, ezt a munkanapot március 10-én, szombaton dolgozzuk le.



Nagypéntek 2018-ban március 30-ra esik, immár második alkalommal lesz ez a nap munkaszüneti nap. Március 31. nagyszombat lesz, ez a nap szabadnap, húsvét vasárnapja április 1., húsvét hétfője április 2. lesz.



Május 1. keddre esik, az ezt megelőző hétfőt, vagyis április 30-át 9 nappal korábban, vagyis április 21-én kell ledolgozni.



Pünkösd a következő ünnep, amely 2018-ban május 19-én (vasárnap) és 20-án (hétfőn) lesz.



Augusztus 20. hétfőre esik, vagyis egy nappal lesz hosszabb ez az augusztusi hétvége.



Október 23. egy hosszú hétvége utolsó napjára, keddre esik az előttünk álló esztendőben. Az október 22-i, hétfői munkanapot szintén korábban dolgozzuk le, méghozzá az október 13-i, szombati munkanapon.



A mindenszentek ugyancsak hosszú hétvégét jelent majd, hiszen november 1-je csütörtökre esik. A november 2-i munkanapot viszont nem előre, hanem utólag kell majd ledolgozni, a november 10-i szombati munkanapon.



A karácsony jövőre egy ötnapos ünnep lesz, hiszen a hétfőre eső december 24-ét már a hónap elején, december 1-jén, szombaton ledolgozzuk. December 25. keddre, december 26. pedig szerdára esik 2018-ban.



Lesz ugyanakkor még egy decemberi szombati munkanap, méghozzá december 15., amikor a hétfőre eső szilveszteri munkanapot tudjuk le jövőre.

Jövőre hat szombat is munkanap lesz a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló, nemzetgazdasági miniszteri rendelet szerint, amely még májusban jelent meg a Magyar Közlönyben. A munkanap áthelyezések miatt ugyanakkor kilenc hosszú hétvége lesz 2018-ban.A rendelet alapján a jövő évi munkaszüneti napok körüli munkarend úgy változik, hogy március 10-én, április 21-én, október 13-án, november 10-én, december 1-jén és december 15-én, szombatonként dolgozni kell majd.Ugyanakkor cserébe a rendelet szerint pihenőnap lett jövőre a nemzeti ünnepet követő március 16. péntek, a munka ünnepe előtti április 30. hétfő, az 1956-os forradalom ünnepét megelőző október 22. hétfő, valamint a mindenszentek napja utáni november 2. péntek, illetve december 24. hétfő és december 31. hétfő is.Emellett jövőre augusztus 20-a is hétfőre esik, továbbá húsvét- és pünkösdhétfőt (április 2., illetve május 21.) is beleszámítva összesen kilenc hosszú hétvégével tervezhetnek jövőre a munkavállalók. Január 1-je 2018-ban szintén hétfőre esik.A rendelet kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottak munkarendjére, kivéve a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatókat, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét.