Kissé erősödött a forint

Az euróval szemben nem változott, a dollár és a svájci frank ellenében erősödött a forint hétfő estére a bankközi devizapiacon.



Az eurót 18.30 óra tájban reggeli kurzusán, 304,30 forinton jegyezték. A dollár 255,24 forintról 254,22 forintra, a svájci frank pedig 266,83 forintról 266,16 forintra gyengült.



Elemzők szerint a forint erősödésében az is szerepet játszott, hogy a Standard and Poor's pénteken a piac némi meglepetésére stabilról pozitívra javította a magyar szuverén adósság-besoroláshoz fűzött kilátást, és október 20-án a Moody's is követheti példáját. Magához a hitelbesoroláshoz azonban aligha nyúlnak a hitelminősítők a jövő áprilisi parlamenti választások előtt - vélik szakértők.



Vannak olyan vélemények is, hogy a nemzeti bank túl erősnek tartja a forintot, és nem szeretné 300 forint közelében látni a magyar valuta árfolyamát.



A dollár gyengült, minthogy jegybanki vezetők nyilatkozataiból arra lehet következtetni, hogy valószínűleg késik az amerikai kamatemelés. Az európai valuta kora este 1,1976 dollár körül forgott a péntek esti 1,1884 dollárral szemben.