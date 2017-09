London szakít az Uberrel

A londoni tömegközlekedést irányító városházi szervezet, a Transport for London (TfL) pénteken közölte az amerikai székhelyű vállalat londoni érdekeltségével, hogy nem állít ki számára új szolgáltatási engedélyt, miután a cég jelenlegi jogosítványa szeptember 30-án lejár.A TfL arra a megállapításra jutott, hogy a Londonban 2012 óra működő Uber nem teljesíti a felelősségteljes vállalati tevékenység kritériumait, és ez számos közbiztonsági problémát vet fel. A hatóság aggályosnak tartja, ahogy a cég az utasok elleni súlyos bűncselekményekről szóló bejelentéseket kezeli. A TfL emellett nem tartja megfelelőnek az Uber hozzáállását a sofőrök biztonsági háttérellenőrzéséhez, és azt a módot sem, ahogy a vállalat a gépkocsivezetők orvosi alkalmassági igazolásait beszerzi.A TfL közleménye szerint a londoni taxiszolgáltatóknak szigorú szabályozásokat kell betartaniuk, és ahhoz, hogy működhessenek, demonstrálniuk is kell a hatóság számára, hogy ezeket az előírásokat teljesítik. A londoni közlekedési hatóság a közlemény szerint arra a következtésre jutott, hogy az Uber nem felel meg azoknak a követelményeknek, amelyeknek teljesítése szükséges a taxiszolgáltatási engedélyhez.A TfL közölte, hogy az Ubernek 21 napja van a fellebbezésre, és amíg a fellebbezési folyamat tart, addig folytathatja működését. Az Uber pénteken bejelentette, hogy fellebbezést nyújt be.A cégnek 40 ezer sofőrje van Londonban, és a kocsirendeléshez szükséges mobiltelefonos alkalmazást 3,5 millió londoni töltötte le.A londoni taxisszövetség főtitkára, Steve McNamara pénteki nyilatkozatában helyeselte a TfL döntését, mondván: ennek az "erkölcstelen cégnek nincs helye a londoni utcákon". Sadiq Khan , London polgármestere is támogatásáról biztosította a TfL-t az Uber elleni fellépésben.Londonban több nagyszabású taxistüntetés volt az Uber ellen. A 25 ezer londoni taxist képviselő szakmai szervezetek tisztességtelen versennyel vádolták az Ubert, mivel szerintük a cég sofőrjei a hagyományos taxik vezetőire vonatkozó rendkívül szigorú előírások betartása nélkül nyújtják gyakorlatilag ugyanazt a szolgáltatást.A TfL néhány hete a Taxify londoni működését is megtiltotta, azzal az indokkal, hogy ez a cég egy olyan leányvállalatán keresztül akart londoni taxiszolgáltatást nyújtani, amelynek erre nem volt engedélye.A négy éve Észtországban alakult, Magyarországon is jelen lévő Taxify az általa megvásárolt City Drive Services cégen keresztül alig három nappal a tiltó végzés kiállítása előtt kezdte működését Londonban.