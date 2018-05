Magyar Posta: változnak egyes postai díjak

Május 16-tól drágább lesz a normáltól eltérő súlyú, azaz a 100 grammot elérő, vagy azt meghaladó súlyú közönséges és elsőbbségi levelek feladása. Az árváltozás érinti az ajánlott és a tértivevényes leveleket is, az ajánlott levél feladása 320 forintba kerül majd, a tértivevény többletszolgáltatás pedig 220 forint lesz.



A belföldi csomagszolgáltatások díjaiban is lesznek változások. Így például az egyetemes szolgálatás alapján biztosított MPL Postacsomag ára a leggyakoribb 2 kilogramm alatti súlykategóriában 20 forinttal lesz több, az MPL Üzleti Csomagért pedig - szintén 2 kilogrammig - 50 forinttal kell majd többet fizetni. A csomagautomatáknál nem változik az ár, csomagmérettől és súlytól függetlenül egységesen 889 forint marad.



Az uniós országokba küldött, 10 kilogramm alatti EUROPA+ küldemények díja kis mértékben emelkedik, de pár ország esetén (például Románia és Franciaország) 20-35 százalékkal csökken. Változás az is, hogy az összes szomszédos uniós ország a legolcsóbb zónába kerül.



A lakossági körben leginkább használt nem könyvelt (közönséges) 30 és 50 grammos levél ára nem változik, ahogy az elsőbbségi 30 és 50 grammos leveleké sem, és továbbra is változatlan áron érhetők el a levelezőlapok és képeslapok is. Nem változik a hivatalos iratok feladási ára sem, 370 forint marad - közölte a posta.