Megjelent az online számlázás végrehajtási szabályait tartalmazó rendeletmódosítás

A tárca emlékeztet arra, hogy július 1-jétől kötelező a számlázóprogramok online bekötése az adóhivatalhoz, a legalább 100 ezer forintot elérő áfa összeget tartalmazó számlákról adatot kell szolgáltatni a hivatal felé. A számlát kiállító vállalkozónál az adatszolgáltatást a program automatikusan végzi el, ez a vállalkozónak semmilyen pluszmunkát nem jelent. Az online számlázás a csalárd cégek kiszűrésével nemcsak a tisztességes vállalkozókat és az államkassza bevételét védi, hanem jelentősen csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit is - áll az MTI-hez eljuttatott közleményben.



A részleteket szabályozó rendeletmódosítás az Európai Bizottság jóváhagyását követően, most jelent meg a Magyar Közlönyben. Az úgynevezett műszaki notifikációs eljárás keretében kiadott engedélyre azért volt szükség, mert a brüsszeli bizottság felügyeli, illetve hagyja jóvá a műszaki tartalmú nemzeti jogszabálytervezeteket.



Az online számlázás a számlázóprogramot használó vállalkozásoknak semmilyen terhet nem jelent, hiszen a program automatikusan küldi az adatokat a NAV-ba. A számlázóprogramok informatikai átalakítását fejlesztők végzik el, amelyhez az adóhivatal minden segítséget megad: tavaly óta rendszeresek az egyeztetések a NAV szakemberei és a fejlesztéssel érintett piaci szereplők között.



Az online számlázás bevezetése a bürokráciacsökkentésben is jelentős előrelépést jelent. A számla kiállítójánál ugyanis kiváltja a belföldi összesítő jelentést, sőt a vállalkozások adatszolgáltatással érintett számlái is lekérdezhetőek lesznek. Az online számlázás teremti meg az áfabevallások adóhivatali kiajánlásának a jövőbeni lehetőségét.



A kézi számlák adatait is továbbítani kell, de mivel ezt a műveletet értelemszerűen nem egy program végzi el, érdemes az érintetteknek átállni a kézzel kiállított számla helyett a számlázóprogram használatára. Ha a kézi számlában szereplő áfa összege legalább félmillió forint, akkor legkésőbb a kiállítás utáni napon, ha ennél kevesebb az áfa összege, akkor pedig a számla kiállításától számított öt napon belül kell az adatokat rögzíteni az adózónak egy erre a célra létrehozott weboldalon.



A nemzetgazdasági tárca aláhúzta: százmilliárdos bevételt hoztak eddig az utóbbi időszak feketegazdaság elleni intézkedései. A magyar megoldások jelentőségét pontosan megmutatja, hogy több állam is tanulmányozta, és át is vette a hazai online pénztárgép, illetve a közúti elektronikus ellenőrzés rendszerét. A július 1-jén debütáló online számlázás pedig egy következő lépés a gazdaság fehérítése érdekében - áll a közleményben.