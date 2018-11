Nemsokára bezárul az új Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási hitelkonstrukció

Legkésőbb 2018. december 28-ig fogadnak be hitelkérelmeket a kísérleti jelleggel indult Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció programba. Az MFB által meghirdetett hitelprogram elsősorban olyan vállalkozások számára nyújt segítséget, amelyek méretükből vagy korukból eredendően a kereskedelmi banki piacról nem juthatnának hitelhez. A keretösszeg 70 milliárd forint, a cégek akár 100 millió forintra is szert tehetnek.



Idén júniustól lehet igényelni a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által kísérleti jelleggel meghirdetett Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukciót. A hitel azoknak a vállalkozásoknak segít, amelyek jelentős kockázatot jelentő finanszírozási igényét a kereskedelmi bankok nem tudják kielégíteni.



Céljuk, hogy a Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció növelje a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepét, erősítse innovációs és beszállítói tevékenységét, valamint kiegészítő forrást biztosítson fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen az Új Széchenyi Terv pályázataihoz kapcsolódóan.



A hitel Magyarország területén, így Budapesten is felhasználható megvalósuló ingatlan beruházáshoz, vásárláshoz, új vagy használt tárgyi eszköz beszerzéshez, a beruházáshoz kapcsolódó, vagy önálló forgóeszköz finanszírozáshoz.



„Mivel egy hiánypótló vállalkozói hiteltermékről van szó, nagyon nagy az érdeklődés a mikro-, kis- és középvállalkozások körében. A program kiírás szerint 2018. december 28-ig fogadunk be hitelkérelmeket, így az utolsó hajrába érkeztünk" – mondta Hannya Nimer, az MGV Zrt. ügyvezető-elnöke, aki azt javasolja, hogy aki teheti, minél előbb adja be a hitelkérelmét valamelyik konstrukcióban részvevő pénzügyi szervezetnél, például az www.mgv.hu weboldalon, vagy az MGV Zrt. vállalkozásfejlesztési fiókjában.



Az kísérleti konstrukció összesen 70 milliárd forint keretösszeget biztosít a vállalatoknak. Az igényelhető hitelösszeg 1 millió forinttól akár 100 millió forint is terjedhet. A futamidő beruházási hitel, és beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel esetén akár 10 év is lehet, míg önálló forgóeszközhitel esetén 6 év a maximum.



Hannya Nimer, az MGV Zrt. ügyvezető-elnöke hozzátette: még nincsenek biztos hírek arról, hogy jövőre is folytatódik-e a hitelkonstrukció.



„Már most látszik, hogy sikeres 2018-as évet zárunk. Nagyon sok olyan vállalkozás jutott forráshoz, akiknek eddig nem sikerült, vagy a bankoknál nem voltak hitelképesek. Reményeim szerint a kiértékelt adatok után a kiíró is úgy látja, hogy érdemes a programot folytatni, de ebben a Magyar fejlesztési Bank hozza majd meg a végső döntést" – nyilatkozta a szakember.