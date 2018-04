Őstermelők figyelem! A NAV szerint van még dolguk az adóbevallás tervezettel

A NAV első alkalommal adóbevallási tervezetet készített a mezőgazdasági őstermelőknek is, ha a bevallások és adatszolgáltatások szerint 2017-ben bevételt, jövedelmet szereztek. A mezőgazdasági őstermelőknek (családi gazdálkodók, családi gazdaság tagjai) azonban ki kell egészíteniük az adóbevallási tervezetet az önálló tevékenységből, illetve az őstermelői tevékenységből keletkezett jövedelemmel és az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-nek kedden eljutatott közleményében.



Kiemelték, hogy az őstermelőknél a hivatal által elkészített adóbevallási tervezet a határidőt követően nem válik automatikusan bevallássá, csak akkor, ha a kiegészítés és a jóváhagyás is megtörtént. A mezőgazdasági őstermelők személyijövedelemadó-bevallási határideje is május 22.



Mint hozzáfűzték, az őstermelői bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania, ha a éves bevétele nem haladta meg a 600 ezer forintot, amennyiben az őstermelőnek nincs egyéb adóköteles jövedelme, akkor nem terheli bevallási kötelezettség.