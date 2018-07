Stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet lett az Ikarus Egyedi Kft., aki hétfőn csődvédelmet kért

A kormány az Ikarus Egyedi Kft.-t - annak kérésével összhangban - stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítette - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kedden az MTI-vel.



A tárca közleményében felidézi, hogy az Ikarus Egyedi Kft. fizetési nehézségeinek kezelése érdekében csődvédelmet kért. Az ITM szerint a döntéssel lehetővé válhat a cég vagyonának, a felhalmozott termelőeszközöknek, készleteknek és tudásnak az egyben tartása.



A hazai buszgyártás fejlesztésére a kormány kiemelt nemzetgazdasági érdekként tekint, de ezt továbbra is piaci és nem állami szereplők tevékenységére támaszkodva kívánja elérni. Változatlan cél, hogy Magyarországon olyan buszok készüljenek, amelyeknek a hazai hozzáadottértéke magas, és amelyek a nemzetközi piacokon is versenyképesek - írja közleményében a tárca.



A kft. hétfőn jelentette be, hogy fizetési nehézségeinek kezelése érdekében csődvédelmet kért, a csődeljárás alatt reorganizálják a társaság működését, és helyreállítják a fizetőképességét. Arra kérte a kormányt, minősítse a társaságot stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek, és vegyen részt a reorganizációs folyamatban.



A evopro Bus Kft., a Lanta Kft., és az Albaric Kft. által tulajdonolt cég a legutóbb közölt, 2016. szeptember 30-án zárult üzleti évről szóló a nyilvános cégbeszámolója szerint közel kétszáz dolgozót foglalkoztatott. A cég nettó árbevétele 5,651 milliárd forint, adózás előtti eredménye 149,5 millió forint volt a 2016. szeptember végén zárult üzleti évben. Egy évvel korábban, a 2015. szeptember 30-án zárult üzleti évben az akkor Mabi Busz Kft. néven működő cég 937 millió forint árbevételt, 100,5 millió forint adózás előtti eredményt ért el.