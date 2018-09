Theresa May ragaszkodik az árucikkekre vonatkozó EU-brit szabadkereskedelmi övezet tervéhez

London továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy csak akkor lehet elkerülni a brit uniós tagság rendezetlen felszámolását (kemény Brexit), ha az Európai Unió (EU) és az Egyesült Királyság közös övezetet hoz létre az árucikkek szabad kereskedelmére - jelezte Theresa May brit miniszterelnök egy vendégkommentárban, amely a Die Welt című német lapban jelent meg szerdán, az EU salzburgi csúcstalálkozójára időzítve.



A brit Konzervatív Párt vezetője hangsúlyozta, hogy kormánya "továbbfejlesztette" álláspontját az uniós tagság megállapodáson alapuló, rendezett megszüntetéséről, most pedig ugyanilyen konstruktív, együttműködő hozzáállásra van szükség az EU részéről.



A csak a fizikai árucikkekre - és a szolgáltatásokra nem - vonatkozó szabadkereskedelmi övezet kialakítása az egyetlen lehetőség arra, hogy ne emelkedjék vámhatár Észak-Írország és Írország vagy Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi része közé - tette hozzá Theresa May.



Ez azért is fontos ügy, mert a határellenőrzés visszaállítása veszélybe sodorná az észak-írországi alkotmányos rend alapját jelentő 1998-as nagypénteki egyezményt - fejtette ki a brit miniszterelnök.



Aláhúzta, hogy a brit javaslattal szembeni kifogások "nem felelnek meg a szabadkereskedelmi egyezmények valóságának". Így például szokás a javaslatot azzal az érvvel elutasítani, hogy nem lehet egymástól elválasztva kezelni a fizikai árukat és a szolgáltatásokat. Ezzel szemben a realitások világában az EU-nak egyetlen olyan szabadkereskedelmi megállapodása sincsen, amely egyformán kezeli az árukat és a szolgáltatásokat.



Ráadásul a Brexit után a brit cégek csak az EU-s szabályoknak megfelelően nyújthatnának szolgáltatásokat az EU területén, vagyis EU-s versenytársaikkal azonos feltételek mellett, így egyáltalán nem tudnának "alákínálni" a helyi vállalkozásoknak - írta Theresa May.



Kiemelte, hogy a rendezett Brexit mindettől függetlenül elérhető közelségben van, a kilépést és a távozás utáni viszonyrendszert szabályozó megállapodás legfőbb elemeiről már sikerült egyetértésre jutni. Így a "legfontosabb pontról is, amely szerint az Egyesült Királyságban letelepedett EU-s polgárok és az EU-ban élő brit polgárok nagyjából és egészében ugyanúgy élhetnek tovább, mint eddig" - írta a brit miniszterelnök.



Az európai uniós állam- és kormányfők szerdán kétnapos informális csúcstalálkozóra gyűltek össze Salzburgban. Az ausztriai városban folytatott megbeszélés egyik kiemelt témája a Brexit.