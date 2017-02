Varga: jó pályán van a magyar gazdaság

Nagyon fontos üzenet, hogy a magyar gazdaság külső szemlélők szerint is jó pályán van - mondta Varga Mihály az MTI-nek hétfőn Salgótarjánban az Európai Bizottság most közzétett téli gazdasági előrejelzésére reagálva.



A nemzetgazdasági miniszter úgy fogalmazott: "örülünk annak, hogy korábbi kritikusaink egyre inkább elismerik azt a teljesítményt, ami az ország mögött van".



Hozzátette: az Európai Bizottság jelentésében azt állapítja meg, hogy a magyar gazdaság továbbra is az uniós átlag fölött növekszik, jelentősen emelkedett a munkahelyek száma, és mindeközben olyan intézkedéseket hozott a kormány, amelyek hozzá tudnak járulni az ország versenyképességének erősítéséhez.



Varga Mihály hangsúlyozta: ezek a folyamatok nem állnak meg.



Ha nem tör ki újabb hullám, amely megrengeti a világgazdaság egészét, akkor joggal feltételezhető, hogy tartós marad az a felzárkózási folyamat, amivel Magyarország közelít a fejlettebb országokhoz, azaz gyorsabban tud növekedni az ország, mint a nyugat-európaiak - fogalmazott a tárcavezető.



Az Európai Bizottság hétfőn Brüsszelben közzétett téli gazdasági előrejelzésében idén 3,5 százalékos, jövőre pedig 3,2 százalékos gazdasági növekedésre számít Magyarországon.



A bizottság szerint a következő időszakban várhatóan élénkülni fognak a beruházások, és tovább nő a háztartások fogyasztása is.



A várakozások szerint növekedésserkentő hatása lesz, hogy a kormány novemberben fokozatos minimálbéremelésről, járulékcsökkentésről és a társasági nyereségadó mérsékléséről állapodott meg a szociális partnerekkel, minthogy a magasabb bérek a fogyasztást, az alacsonyabb adók pedig a befektetések növekedését vonják maguk után. A szakemberek arra is számítanak, hogy tovább csökken a magyarországi munkanélküliség.