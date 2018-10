1 millió forint gyűlt össze a jótékonysági koncerten a vásárhelyi kórház gyerekosztályának

Az alapítvány kuratóriumának elnöke, Kószó Péter sajtótájékoztatón jelentette ezt be, hozzátéve: az összeget már átutalták a kedvezményezettnek, a vásárhelyi kórház gyermekosztályának. A tekintélyes summa a 2500 forintos belépőkből, a 10 ezer forintos támogatói jegyekből és adományokból jött össze.



Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely–Makó főigazgatója elmondta: az 1 millió forintot két berendezésre költik. Az egyik egy kék fénnyel világító ledes lámpa, amely a csecsemők sárgaságának kezelésére, míg a másik – szintén a legkisebbeknél – csípőszűrésre használható. Az előbbi mobil, inkubátorra és kiságyra is felszerelhető – hangzott el.



Kallai és Kószó is megjegyezte: szívmelengető érzés, hogy az adománnyal éppen a gyermekosztály jobb felszereltségét, műszerezettségét segíthetik, hiszen az ottani kis betegek talán a legérzékenyebbek, legvédtelenebbek.