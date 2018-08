40 éve a hobbija: ez az utolsó kolbásztöktermés Fenesiéknél

Fenesi János vásárhelyi hobbikertész a lugasnál az egyik termetes terméssel. Fotó: Imre Péter

– Befejezem a kolbásztök termesztését, pedig több mint 40 éven keresztül ez volt a hobbim. Sok vele a munka, és az egészségem már nem teszi lehetővé, hogy folytassam. Nem győzöm – mondta szomorúan a 78 éves vásárhelyi Fenesi János nyugdíjas kőműves, akinek felesége, Terézia sokat segített. 2007 óta többször írtunk a kolbásztökjeiről és mályváiról.Kishomokon kezdte a termesztést feleségével, majd a Lévai, és 2003-tól az újvárosi Visszhang utcán folytatta. Eleinte lugasokon termesztette, az utóbbi időben már házának tetején is termett a kolbásztök. Utoljára, az idén a tönkrement motoros hintához is vetett, még áprilisban – sikerrel. – A hintán kívül a lugasnál és a barackfánál vetettem, és nagyon jó lett a termés, szinte minden darabot odaígértem valakinek, egyfolytában jönnek érte – mondta Fenesi János.– Ez volt az élete. Minden termést és mindenkit, akinek adott belőle, lefényképezett, és a fotókat albumokba rendezte. Naplót vezetett, naponta többször, de este biztosan megmérte, hány centisek, és azt is beírta a füzetbe – tette hozzá Terézia. (Magam is olvastam: feljegyezte az idei virágzás időpontját, az első méréseket a barackfánál, a lugasnál és a hintánál, és azt, hogy a lugasnál az első nagyot, egy 130 centist eltesz emlékbe. – a szerk.)A leghosszabb kolbásztök 2 méter 20 centis és 8 kilós volt, a legnehezebb 9 kilót nyomott és 2 méteresre nőtt, mindkettő 2010-ben. Ezektől János bácsi nem vált meg, megtartotta őket dísznek. Egyébként, mint már említettük, sok termést elajándékozott szomszédoknak, ismerősöknek, barátoknak, mert étkezésre is alkalmas, többféleképpen. Például rántva, rakottan, főzeléknek és töltve is elkészíthető az évente négyszer-ötször szüretelhető kolbásztök.– Befejeztem, nem bírom tovább – mondta megint a búcsúzáskor. Azért nem lepődnénk meg nagyon, ha jövőre is telefonálna, újságolva: milyen szépek és nagyok a kolbásztökök nála.