A helyére került a város karácsonyfája Vásárhelyen

Hódmezővásárhelyen tegnap került a helyére, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ elé a város karácsonyfája. Több lakossági felajánlás is érkezett, közülük választották ki a legszebbet és a legnagyobbat. Ilyen magas karácsonyfája még nem volt Hódmezővásárhelynek. A fenyő évtizedekig díszítette egy Kisfaludy utcai ház udvarát. Gémes Mihály és családja ajánlotta fel a városnak.



- Nemrégiben költöztünk a házba, így nem ismerjük a fa történetét. Gyönyörű fenyő, de sajnos túl közel volt a házhoz, egy 4x4 méteres területen. A legutóbbi szélviharban is félelmetesen hajladozott. Attól tartottunk, hogy megadja magát és rádől a házra. Ezért úgy döntöttünk, kivágatjuk. Amikor láttuk az önkormányzat felhívását, hogy keresik a város karácsonyfáját, arra gondoltunk, hogy érjen méltó véget a fenyő élete, pompázzon, okozzon mindenkinek örömet. Ezért ajánlottuk fel. Kettős érzések voltak bennem, amikor elvitték. Sajnáltam, mert az udvarnak is ékessége volt, de tudtam, hogy ez a jó döntés. Amikor feltették a kocsira, azt mondták az emberek, hogy legalább 12-14 méter. Biztos gyönyörű lesz, ha feldíszítik. Elmegyünk és megnézzük az unokákkal.