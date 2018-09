A lángossütő és az ajándékbolt is új külsőt kap - Székkutason fejlesztik a Kutasi úti üzletsort

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból 58 millió forintot nyertünk a helyi piac fejlesztésére.

Fotó: Kovács Erika

– tudtuk meg Szél István polgármestertől. Ebből a forrásból egy közel 100 négyzetméteres új épület készül. Itt két új üzletet alakítanak ki, valamint kiszolgálóhelyiséget mosdóval. A fejlesztés befejezése után az önkormányzat bérbe kívánja adni a két helyiséget.Az építkezési terület szomszédságában található a lángossütő és az ajándékbolt. Mindkettő magántulajdonban van, de az alattuk lévő földterület viszont az önkormányzaté. A pályázat révén az említett két kis épület külső megjelenése is megváltozik, az új létesítménnyel egységes arculatot kapnak. Az épületkomplexum elé esővédő tető is kerül.Külterületi bútorokat, elárusító asztalokat is telepítenek a területre, illetve kaviccsal felszórt parkolókat is kialakítanak.Szél Istvántól megtudtuk, a jelenleg is működő, a művelődési ház mellett lévő piac a beruházástól függetlenül a jövőben is működik.A héten kezdődött az építkezés a Kutasi út melletti részen. Fotó: Kovács Erika