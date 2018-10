Az 56-os szerepük miatt meghurcolt vásárhelyiekre is emlékezett beszédében Márki-Zay Péter

A vásárhelyi városi ünnepség kezdetét a Kossuth téri zászlófelvonás jelezte, majd az emlékezők a Nagy Imre sétányon lévő örökmécsesnél adtak egymásnak randevút, ahol Márki-Zay Péter polgármester először az 56-os szerepük miatt meghurcolt vásárhelyieket idézte meg beszédében, majd azzal folytatta, hogy Vásárhely február 25-én bebizonyította: egy kisvárosban is lehet forradalmat csinálni, a szeretet forradalmát. Hozzáfűzte: Vásárhely az elmúlt 8 hónap alatt bizonyította, lehet valaki pártszimpátiától függetlenül is sikeres ember, vállalkozó a városban.– Mindennek van határa, a magyar nép – ahogy 56 is igazolta – nem tűri el a diktatúrát. Arra biztatom a vásárhelyieket: Nagy Imrék legyenek, ne Biszku Bélák, mert mindkét név jelkép- és üzenetértékű. Együtt dolgozva húzhatjuk ki az adósságtengerből Vásárhelyt, és együtt építhetjük azt a hazát, amely Mindenki Magyarországa lesz – közölte a városvezető, utolsó mondatával a megalakuló mozgalomra utalva.A helyi Bethlen Gábor Református Gimnázium – az akkori vásárhelyi történések központja volt a suli – tanulóinak az ötvenhatos eseményeket megidéző műsora után következett a koszorúzás. Majd a moderátor megkérte a civil szervezeteket és a magánszemélyeket, helyezzék el az örökmécsesnél a megemlékezés virágait. A népes közönségből senki sem mozdult, egyedül Détár Zoltán, a Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozatának tagja tett le egy mécsest.