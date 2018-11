Az életet nem becsüljük eléggé - Spanyol példa alapján szüntetné meg a hálapénzt Csókay András idegsebész

Csókay András. Fotó: Bors

– Ha egy évszázadot egy évnek veszünk, akkor Európa most 21 éves. Az ilyen idős gyermekeink sokszor még vargabetűt csinálnak. Bízom benne, hogy Európa egyszer visszatér a keresztény gyökereihez – mondta a beszélgetés elején Csókay András idegsebész, agykutató.A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) hódmezővásárhelyi csoportja Hit és hivatás címmel rendezett beszélgetést nemrégiben az Emlékpontban. Az est vendége Csókay András Prima Primissima díjas idegsebész főorvos, agykutató volt. A beszélgetésre olyan sokan voltak kíváncsiak, hogy még a konferenciaterem előtti kiállítóteremben kihelyezett székeken, illetve még a lépcsőn is ültek az érdeklődők, többeknek pedig csak állóhely jutott.Az est házigazdája Lázár János országgyűlési képviselő volt, a beszélgetést Árva László , a KÉSZ helyi vezetője, gimnáziumigazgató vezette.A rendezvényen kiderült, Csókay András nem orvosként, hanem építészként kezdte a pályáját, majd 3 év után jelentkezett az orvosi egyetemre. Azt elvégezve, 1994-ben idegsebészi szakvizsgát tett.– Mi, orvosok akkor tudjuk megfogni a betegséget, ha ismerjük a bajok mély gyökerét. A ma egyik nagy problémája, hogy az életet nem becsüljük eléggé. Sajnos Európa is beállt az élet elleni kultúrába. Ma Európában napi 4500 abortusz történik. Magyarországon is napi 120 körüli műtétet végeznek. A polgári kormány óta elindult egy jó tendencia, így valamelyest csökkent az abortuszok száma – tette hozzá. Csókay András azt mondta, az a párt, amelyik az abortuszkérdést a programjába direkt módon felveszi, az viszont bukik. Erre a lengyel példát említette. Lázár János azt látja Európa legnagyobb problémájának, hogy az átlagpolgár nem tudja egyértelműen megválaszolni, hogy mi a jó és a rossz. Relativizálódnak olyan evidenciák, amelyek évezredeken keresztül meghatározták az európai kultúrát. – Akkor tér vissza Európa a helyes útra, ha a polgárai mindenféle politikai manipuláció, behatás nélkül a maguk életében a keresztény elvek alapján pontosan különbséget tudnak tenni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha ezt a fonalat elveszítik, márpedig úgy látom, a modern európai társadalmak elveszítették, akkor káosz lesz belőle – vélekedett a politikus.Lázár János szerint nem az az aggasztó, hogy küzdelem zajlik a keresztények és egy másik politikai világnézet között, ez mindig is volt. Hanem az, hogy ma nem lehetne Európában a tagállamokkal olyan alapokmányt elfogadtatni, amely világosan hitet tesz a kereszténység mellett. Olyan emberek vezetik Európát, akik ezt nem vállalnák fel.– A másik probléma, hogy a világban minden órában keresztényeket gyilkolnak meg. Ez ellen a keresztény Európa vezetői lényegében nem tesznek semmit. Ez lesújtó helyzet – mondta az országgyűlési képviselő.Lázár János megkérdezte Csókay Andrástól, egy olyan világi szakmában, mint a gyógyítás, van-e szerepe annak, ha az ember keresztényként gondolkodik.– A materialista orvos ugyanolyan jó gyógyító lehet, mint a keresztény. A terhelés elviselésében van szerepe. Akkor tud valaki jó orvos lenni, ha fel tudja venni a betegek szenvedését. A materialista orvos is fel tudja venni, de nem tudja letenni – válaszolta a doktor.Csókay András beszélt a hálapénz kérdéséről is. – A múltkor 25 beteget néztem meg a szakrendelésemen.Minden negyedik, ötödik megkérdezte, hogy mennyibe fog kerülni a műtét. Volt, akitől udvariasan megkérdeztem, miért kérdezi, hiszen állami kórházban vagyunk. A válasz az volt, hogy azért, mert ez így szokás. Ez egy morális probléma. Az orvosok 60–70 százaléka erre ugyanúgy reagál, mint én. A hálapénz megemeli a fizetést, de abból nem lehet gazdagnak lenni! Aki orvosnak megy, az ne akarjon gazdag lenni! A probléma annál a 30 százaléknál van, aki azt válaszolja az előbbi kérdésre, hogy amennyit gondol a páciens. Ez az, ami visszahullik. Egy kutat mérgezni sokkal könnyebb, mint kitisztítani. A hálapénzt nem osztják szét. Abból nem kap a nővér, a takarítónő, a műtősnő... Ez 90 százalékban a professzori és főorvosi kar zsebébe vándorol – vélekedett az orvos.Csókay András szerint drasztikus megoldás kellene. Spanyol példát említett. Megemelték az egészségügyi dolgozók fizetését, amit közszemlére tettek, és kérték a lakosságot, hogy ne adjanak hálapénzt, illetve beígérték, hogy aki elfogadja, annak felfüggesztik a működési engedélyét. – Ezzel itthon is változást lehetne elérni – jelentette ki az idegsebész főorvos.