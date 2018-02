Balog Zoltán: Márki-Zay Péter elérkezett a legaljára

– Ha valaki a kampányát azzal kezdi, hogy a városában diktatúra van, akkor attól kezdve már ennél csak durvábbakat tud mondani, Márki-Zay Péter szerintem az akasztásra utalással elérkezett a gödör aljára – mondta lapunk kérdésére Balog Zoltán , az emberi erőforrások minisztere.A politikus, aki egyébként református lelkész is, rámutatott: éppen ezért tartja felháborítónak, hogy megtámadták Németh László esperest, amikor a hívek előtt elmondta, hogy a magát függetlennek nevező polgármester-jelölt nem élvezi az egyház támogatását.

Balog Zoltán úgy véli: a polgármester-jelölt részéről provokáció volt egyrészről azzal kampányolni, hogy ő az egyház oszlopos tagja, ezzel párhuzamosan pedig azzal, hogy diktatúra és megfélemlítés van Hódmezővásárhelyen.– A plébánosnak nemcsak joga és lehetősége, hanem tulajdonképpen kötelessége is felhívni a hívek figyelmét arra, hogy ez nem igaz. A hazugság ellen is fel kell lépni. A plébánosnak nemcsak a szólásszabadsággal lehetett élnie, hanem kötelessége volt olyan tanácsokat adnia a közösségének, amelyet ő a saját értékrendje és az egyház tanítása alapján helyesnek tart – jelentette ki Balog Zoltán, hozzátéve: természetesen azt is tiszteletben kell tartani, ha a közösségen belül másnak más a véleménye. Szerinte ugyanakkor az esperes ezt a határt nem lépte át.