Beavatták a gyerekeket Mártélyon: az akció végén rájuk is jutott egy kis víz - Tűzoltást tanulnak a táborozók

– Hú, ha ült volna valaki ebben a kocsiban, már biztos, hogy nem élne! – mondta egy fiú Mártélyon, miközben figyelte, hogyan oltják el a tűzoltók az égő autót. A roncsautó most a kedvükért, ellenőrzött körülmények között lobbant lángra.Tizenhat 7–14 év közötti gyerek tölti ezt a hetet a katasztrófavédelmi táborban Mártélyon. Sok mindent tanulnak, és a gyakorlatban is kipróbálhatják az új ismereteiket.– Egy hét alatt sok olyan dolgot ismernek meg a gyerekek, ami a mindennapi életben is fontos lehet – mondta Rózsa Szilveszter Róbert, a mártélyi katasztrófavédelmi tábor vezetője. – Első nap például a poroltó működését ismertettük meg velük. Sajnos a felnőttek többsége sem tudja, hogyan működnek ezek a készülékek. Nem csak elméletben beszélgettünk a poroltó működéséről. Egy nagy tálcában égő tüzet is el kellett oltaniuk a tanultak alapján. Beöltöztek tűzoltóruhába, így teljes körű volt a védelmük. Nagyon élvezték.A második napon a rendőrség volt a vendégünk. A biztonságos közlekedésről, a baleset-megelőzésről beszélgettek a gyerekekkel. Illetve arról is, hogy a szórakozóhelyeken milyen veszélyek leselkednek a fiatalokra.Tegnap egy szalmával bélelt autóroncsot gyújtottak meg a tábor felnőtt segítői. Az oltást a hivatásos tűzoltók végezték, amit a gyerekek figyeltek. A művelet végén a gyerekekre is jutott egy kis víz, a tűzoltók így fogadták be őket a csapatba.Ma többek között egy lángoló lakókocsi oltását nézik végig. Ezzel a tábor szervezői arra szeretnék a figyelmüket felhívni, hogy egy gyertya tüze is vezethet akár egy teljes ház kiégéséhez. Pénteken, a zárónapon pedig homokzsákolnak majd az ifjak. Megtanulják, hogyan kell a víz ellen védekezni. A katasztrófavédelem mellett mindennap jut szórakozásra is idő. Szerda délután például a makói kalandparkban járt a csapat.– Nagyon jól érzem magam a táborban. Remek csapat jött össze. Apukám is önkéntes tűzoltó. Sokat mesél a bevetéseiről – mondta Nagy Viktória. – Szeretem hallgatni, hogyan mentenek meg embereket, értékeket. Érdekel a tűzoltás.Testvére, Enikő is hasonlóképpen gondolkodik: – Jó, hogy megtanultuk a poroltást. Otthon apukám is beszélt róla. Ha tűz ütne ki nálunk, a testvéremmel már tudnánk a dolgunkat. Telefonálnánk a tűzoltóknak, azután pedig elővennénk a poroltó készüléket.A katasztrófavédelmi tábort egyébként a helyi polgárőr-, tűz- és vagyonvédelmi egyesület szervezte, közösena művelődési házzal.– Ez az első táborunk. A helyi és vásárhelyi táborozók mellett még Győrből is érkeztek hozzánk gyerekek – mondta Rózsa Szilveszter Róbert. – A szakmai munkában nagy segítséget kapunk a hivatásos tűzoltóktól. Egy nagyvállalat, kisebb vállalkozók és magánszemélyek jóvoltából pedig nem kell fizetni a táborért. A mai világban, úgy gondolom, ez sem mindegy a szülőknek.