Beton virágtartókkal torlaszolnak Hódmezővásárhelyen

A lezárás, a korlátozás már a Kálvin János téri körforgalomnál kezdődik, és a Kutasi úton a Jókai utcáig tart. Idén a Szent István téren rendezik Szent István király tiszteletére az ünnepi programokat – például a bor- és gasztrofesztivált –, augusztus 18-ától 20-áig. A területre most kizárólag az előkészítésben részt vevő járműveket engedik be, a lezárás augusztus 21-én 16 óráig tart. A javasolt terelőút: Jókai utca–Szántó Kovács János utca–Dr. Rapcsák András út–Deák Ferenc utca–Petőfi utca, de már a Bethlen István, illetve a Bercsényi utcára is rákanyarodhatunk

a János téri turbókörforgalomnál.