Bezár a vásárhelyi Táltos iskola: felmondtak a tanároknak - az igazgató szerint a felújítás miatt

– Július vége van. Hová vigyük a gyerekeket? – kérdezte kétségbeesetten egy olvasónk, aki azért írt levelet szerkesztőségünknek, mert kiderült, bezárják a Táltos Iskola Hódmezővásárhelyi Tagiskoláját. Mint mesélte, a hírt telefonon erősítette meg az igazgatónő, hivatalos értesítést azonban erről még nem kaptak. – Ráadásul ez egy speciális iskola, nem is mindenhová vehetik fel őket – tette hozzá a szülő.



Megkerestük az intézmény vezetőjét is, aki megerősítette: valóban nem lesz a jövő tanévben oktatás az iskolában. – Egy százéves ingatlanban dolgoztunk eddig, amit rendszeresen toldoztunk-foltoztunk – nyilatkozta Mártonné Ritter Mária. – Év közben már beázott a tető, akkor le is kellett zárni az ebédlő egy részét. De amikor árajánlatot kértünk a javításra, kiderült, hogy más bajok is vannak, többek között a vízvezetékrendszer is elavult.

Az igazgató elmondta, az eredeti terv az volt, hogy az épület egy részét lezárják, ott zajlanak majd a felújítási munkák, a másik felében pedig tanítanak. Ez azonban nem lett volna biztonságosan kivitelezhető, ezért döntöttek most, a nyári szünet közepén úgy, hogy nem kezdik el a következő tanévet sem az iskolában, sem a szintén itt működő óvodában.



Az ügy azért most került nyilvánosságra, mert a héten kapták meg a felmondásukat a pedagógusok. – Mivel a felújítást önerőből kell megoldanunk, valamiből elő kellett teremteni a költségeket – magyarázta a döntést az igazgató. A 12 pedagógusból 4 kapott állást a szegedi iskolában, az óvodából pedig szintén átvesznek oda két dajkát.



Arra a kérdésre, mi lesz a diákok sorsa, Mártonné Ritter Mária azt mondta, a kormányhivatalnak már jelezték a helyzetet, ott kijelölnek majd intézményeket a gyerekeknek. Hozzátette: a Táltos iskola tanrendje semmiben sem különbözik az állami iskolákétól, csupán annyi a különbség, hogy itt jóval kisebb létszámúak az osztályok – átlagosan tízfősek. Vagyis a gyerekek gond nélkül tudják majd folytatni tanulmányaikat. – Dolgozunk egyébként egy olyan megoldáson is, amivel az osztályok együtt maradhatnának, a tárgyalások azonban még folynak – tette hozzá.



Az iskola bezárásával kapcsolatosan több olyan információt is kaptunk, hogy amögött egy NAV-vizsgálat áll. Az igazgatónő erre azt mondta, ő is hallott erről, és csalódott abban a szülőben, aki ezt a pletykát elindította. – Én nem tudok ilyen vizsgálatról. Kormányhivatali ellenőrzés zajlott a tanév végén, találtak néhány adminisztratív hibát. Ezeket kijavítottuk, és azokat a tanárokat, akiknek nem volt megfelelő végzettségük, kicseréltük, a vizsgálat pedig lezárult. Volt egy munkaügyi vizsgálatunk is, az is lezárult. Én elhiszem, hogy a szülőknek fáj a kialakult helyzet, de érdekes módon mindenki más, aki látta az eddigi küzdelmeinket, megértette – nyilatkozta az igazgatónő.